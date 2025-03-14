Gazze'de ateşkes için yeni teklif! Hamas'tan cevap

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Witkoff, taraflara Gazze'ye insani yardımın yeniden başlaması karşılığında sınırlı şekilde esir takasının gerçekleşmesi yönünde bir teklif sundu.

Teklifin ayrıca Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin müzakereleri de içerdiği kaydedildi.

Yeni teklife göre, ateşkesin 50 güne uzatılacağı ve serbest bırakılacak esir sayısının müzakerelere bağlı olacağı aktarıldı.



İsrail'in "Kanal 12" televizyonu da Witkoff'un daha fazla esirin (10) serbest bırakılmasını öngören ilk teklifin uygulanabilir olmadığını fark ettikten sonra arabuluculara, Gazze Şeridi'ndeki tüm ABD vatandaşı esirler dahil olacak şekilde, sağ 5 esirin serbest bırakılması ve 9 esirin cenazesinin teslim edilmesi teklifinde bulunduğunu kaydetti.



Habere göre, Witkoff, Gazze Şeridi'nde ramazan ayını ve Yahudilerce kutsal Hamursuz Bayramı'nı kapsayacak şekilde 50 günlük ateşkes ve Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını teklif etti.



İsrailli bir kaynağın, daha fazla esirin serbest bırakılmasını isteseler de teklifin kendileri tarafından kabul edildiğini söylediği ve "Top artık Hamas'ın sahasında." dediği aktarıldı.



Hamas'ın, Gazze'ye yönelik tüm saldırıların durması, İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi konusunda ısrar ettiği ve buna ilişkin taahhüt istediği belirtildi.



İsrail'in "Kanal 12" televizyonu, Gazze Şeridi'nde 59 İsrailli esirin bulunduğunu ve İsrail ordusunun tahminlerine göre bunların 35'inin ölü, 24'ünün ise sağ olduğunu aktardı.



The Jerusalem Post gazetesinin haberinde ise Witkoff'un yeni ateşkes teklifinin 1 Mart-20 Nisan tarihleri arasındaki 50 günü kapsadığı ve bu süreçte müzakerelerin devam edeceği kaydedildi.



Haberde, İsrailli bir kaynağın "anlaşmaya varılabileceği konusunda iyimser olduklarını ve müzakere heyetinin Katar'da kalmasının iyi bir işaret olduğunu" söylediği aktarıldı.



- HAMAS MÜZAKERELERİN OLUMLU BİR ŞEKİLDE SÜRDÜĞÜNÜ DUYURMUŞTU

Gazze'de 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşaması 2 Mart'ta sona ermişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail hükümeti, 3 Şubat'ta başlaması gereken ikinci aşama müzakerelerini engellemişti.

İsrail, 2 Mart'ta Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişini durdurmuş, 9 Mart'ta da Gazze Şeridi'ne elektrik tedarikini kesmişti.

İsrail müzakere heyetinin 10 Mart'ta "kalıcı ateşkesi görüşme" yetkisi olmaksızın Katar'ın başkenti Doha'ya ulaştığı bildirilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff da müzakerelere katılmıştı.

Hamas, Gazze'de ateşkes anlaşmasına ilişkin arabulucu ülkelerle Doha'daki müzakerelerin olumlu bir şekilde sürdürüldüğünü duyurmuştu.

HAMAS: GAZZE'DE YENİ ATEŞKES ÖNERİLERİ ANLAŞMAYI İHLAL ETMEYİ AMAÇLIYOR

Hamas, Gazze Şeridi'nde yeni ateşkes önerilerinin "anlaşmayı ihlal etmeyi" amaçladığını belirtti.

İsrail basınının, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, Katar'ın başkenti Doha'da devam eden Gazze'de ateşkes müzakereleri kapsamında yeni bir teklif sunduğunu öne sürmesi üzerine, Hamas konuya ilişkin açıklama yaptı.

Hamas Sözcüsü Hazim Kasım, Telegram'dan yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde yeni ateşkes önerilerinin anlaşmayı ihlal etmeyi amaçladığını, Doha'da arabulucularla görüşmelerin devam ettiğini aktardı.

Kasım, "Savaşa dönmemeyi, Gazze Şeridi'nin tamamından çekilmeyi, Gazze'den çekilmeyi ve Philadelphi Koridoru'ndan çekilmeye başlamayı taahhüt eden anlaşmanın şartlarını uygulamaya ve ikinci aşamanın uygulanmasına geçme konusuna bağlıyız." ifadesini kullandı.

İsrail'in ateşkes anlaşmasının insani protokolünü uygulamadığını vurgulayan Kasım, şunları kaydetti:

"Yeniden savaşa dönmek istemiyoruz ve işgal (İsrail) saldırılara yeniden başlarsa halkımızı savunmaktan başka seçeneğimiz kalmayacak."

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

04.11 Hamas ile İslami Cihad Hareketi, Gazze'de ateşkes anlaşmasının uygulanması, İsrail'in ihlalleri ve İsrail ile müzakerelerin yeniden başlatılmasına ilişkin gelişmeleri görüştü.

03.31 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ı, 7 Ekim 2023'teki başarısızlığının ardından kurumda reform yapmak için gerekli kararların alınmasını engellemek için bir kampanya yürütmekle suçlarken, Şabak ise suçlamaları "tehlikeli" olarak nitelendirdi.

02.59 Hamas, Gazze Şeridi'nde yeni ateşkes önerilerinin "anlaşmayı ihlal etmeyi" amaçladığını belirtti.

02.51 ABD'de, Filistinli aktivist Mahmud Halil'in serbest bırakılması talebiyle Yahudi sivil toplum örgütü "Barış İçin Yahudilerin Sesi (JVP)" tarafından Trump Tower'da düzenlenen oturma eyleminde 98 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

02.35 ABD'de Columbia Üniversitesi, geçen seneki Filistin'e destek gösterileri sırasında Hamilton Hall binasına giren bazı öğrencilerin okuldan atıldığını, uzaklaştırıldığını ve mezun olanların ise diplomalarının geçici iptal edildiğini bildirdi.

00.42 Filistin Devlet Başkanlığına bağlı Kilise İşleri Yüksek Komitesinin Başkanı Remzi Huri, İsrail'in uyguladığı politikaların Kudüs'te ve tüm Filistin topraklarında Hristiyan varlığını tehdit ettiği uyarısında bulundu.

00.05 İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, Katar'ın başkenti Doha'da devam eden Gazze'de ateşkes müzakereleri kapsamında yeni bir teklif sunduğunu öne sürdü.

00.00 İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda biri 2 diğeri 3 yaşındaki iki çocuk hayatını kaybetti.