1 Şubat 2026 Pazar
Dünya

Gazze'de ateşkes ihlali... Avrupa Birliği soykırımcı İsrail'i kınadı

Avrupa Birliği (AB), soykırımcı İsrail'in Gazze'de ateşkesi defalarca ihlal etmesini kınayarak uluslararası insancıl hukukun gözetilmesi gerektiğini vurguladı.

AA1 Şubat 2026 Pazar 22:53 - Güncelleme:
Gazze'de ateşkes ihlali... Avrupa Birliği soykırımcı İsrail'i kınadı
AB Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, soykırımcı İsrail'in Gazze'de ateşkesi defalarca ihlal etmesine yönelik açıklama yaptı.

Lahbib, "Gazze'de ateşkesin defalarca ihlal edilmesini kınıyoruz, hafta sonu İsrail saldırıları sonucu yüzlerce Filistinli hayatını kaybetti ve yaralandı." ifadesini kullandı.

Ayrıca Lahbib, uluslararası insancıl hukukun gözetilmesi ve sivillerin her yerde her zaman korunması gerektiğini vurguladı.

Soykırımcı İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

Soykırımcı İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 71 bin 795 kişi hayatını kaybetti.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana da soykırımcı İsrail'in saldırılarında 523 kişi hayatını kaybetti, 1433 kişi yaralandı.

