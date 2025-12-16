Gazze'de ateşkes kağıt üzerinde kaldı... BM ''kırılgan'' diyerek açıkladı

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında Ortadoğu'daki gelişmelerle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Haq, "Bugün, Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörlüğü (UNSCO) Özel Koordinatör Yardımcısı Ramiz Alakbarov, Güvenlik Konseyi'ne brifing vererek, Gazze'deki ateşkesin kırılganlığını koruduğunu, Gazze'de devam eden saldırılar ve çatışmalarla bunun görüldüğünü söyledi." ifadelerini kullandı.

Alakbarov'un İsrail ve Hamas'ı, "ateşkesi tam olarak uygulamaya, azami itidal göstermeye ve ilgili BM kararları dahil, uluslararası hukuka uymaya" çağırdığını söyleyen Haq, UNSCO yetkilisinin ayrıca, Gazze'de iyileşme ve yeniden yapılanmayı sağlamak için "ateşkesin sağlamlaştırılması gereğini" vurguladığını belirtti.

Sözcü Yardımcısı Haq, Alakbarov'a atfettiği bilgilere dayanarak Gazze'de, artan yardım ve ticari gıda maddeleri sayesinde açlığın azaldığını, ancak nüfusun büyük çoğunluğunun temel protein kaynaklarına hala ulaşamadığını, temiz su, tıbbi bakım ve barınma konusunda "ciddi sıkıntılar" yaşandığını aktardı.

Haq, Gazze'de devam eden şiddetli yağmurların, Filistinli ailelerin içinde bulunduğu vahim koşulları daha da kötüleştirdiğini ifade etti.

Öte yandan, işgal altındaki Batı Şeria topraklarında artan şiddete dikkati çeken Haq, Alakbarov'un Batı Şeria'da zeytin hasadı sırasında yoğunlaşan yerleşimci şiddetinin artmasını "kınadığını" kaydetti.

