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Dünya

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının 2. aşaması görüşmeleri yarın ABD'de başlayacak

İsrail, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşaması için görüşmelerin 3 Şubat'ta ABD'nin başkenti Washington'da başlayacağını açıkladı.

AA2 Şubat 2025 Pazar 07:43 - Güncelleme:
Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının 2. aşaması görüşmeleri yarın ABD'de başlayacak
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İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile görüştüğü bildirildi.

Netanyahu ve Witkoff'un Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin müzakerelerin, ateşkesin devreye girmesinin 16'ncı günü olan 3 Şubat Pazartesi günü Washington'da başlaması konusunda mutabık kaldığı aktarıldı.

Hafta başında yapılacak toplantıda, İsrail'in pozisyonunun ele alınacağı kaydedildi.

Witkoff'un daha sonra Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve üst düzey Mısırlı temsilcilerle heyetlerin görüşmeleri ve müzakerelerin ilerletilmesi için atılacak adımları ele alacağı ifade edildi.

- NETANYAHU BUGÜN ABD'YE UÇACAK

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, bugün ABD'ye uçarak Trump ile görüşeceği, "Gazze, esirler ve İran ekseninin tüm unsurlarıyla yaşanan çatışma" konularını ele alacağı bildirilmişti.

  • Gazze
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  • ateşkes
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