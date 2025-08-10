İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ağustos 2025 Pazar / 16 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7086
  • EURO
    47,4348
  • ALTIN
    4444.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Gazze'de ateşkese ilişkin yeni iddia: ABD ile arabulucular çalışmaya başladı
Dünya

Gazze'de ateşkese ilişkin yeni iddia: ABD ile arabulucular çalışmaya başladı

ABD, Mısır ve Katar'ın soykırımcı İsrail'in Gazze'deki işgal planlarına rağmen ateşkes için diplomatik temaslarını artırdığı iddia edildi. İsrail güvenlik kabinesindeki itirazlara rağmen ateşkese varmanın mümkün olduğu belirtildi.

AA10 Ağustos 2025 Pazar 00:33 - Güncelleme:
Gazze'de ateşkese ilişkin yeni iddia: ABD ile arabulucular çalışmaya başladı
ABONE OL

İsrail devlet televizyonu KAN'ın ismini açıklamadığı İsrailli bir kaynağa dayandırdığı haberde, İsrail güvenlik kabinesindeki bakanların muhalefetine rağmen hala Gazze'de ateşkese varmanın mümkün olduğu belirtildi.

Haberde, ABD'nin Gazze kentinin işgali başlasa bile bunun ateşkes anlaşmasının olması durumunda durdurulabileceği sinyali verdiği kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un da Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman ile tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını öngören takas anlaşmasını görüştüğü ifade edildi ancak görüşmenin yeri ve zamanına ilişkin bilgi verilmedi.

Arabuluculardan, KAN'ın haberiyle ilgili açıklama yapılmadı.

Mısır, Katar ve ABD, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden savaşın durması için arabuluculuk yapıyor.

İsrail Güvenlik Kabinesi, 7 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik planı onaylamıştı.

Katar ve Mısır kararı kınarken, ABD bunu görmezden gelmişti. ABD Başkanı Donald Trump'ın "bu İsrail'in kararı" şeklindeki açıklaması da gözlemciler tarafından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yeşil ışık yakılması olarak yorumlanmıştı.

MÜZAKERE SÜRECİNDE YAŞANAN TIKANIKLIK

Hamas, 24 Temmuz'da İsrail ile esir takası ve Gazze'de ateşkes için arabulucuların sunduğu taslağa ilişkin yanıtını ilettiğini bildirmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi, yaptığı yazılı açıklamada, arabulucular yoluyla Hamas'ın yanıtının Tel Aviv'e ulaştığını ve değerlendirildiğini açıklamıştı.

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff ise "Hamas'ın ateşkes konusunda isteksiz" olduğunu iddia ederek, Katar'ın başkenti Doha'da ateşkes görüşmelerini yürüten ekibini "danışma amacıyla" geri çağırma kararı aldıklarını kaydetmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Çanakkale'de ciğerlerimiz yandı!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.