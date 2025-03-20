Gazze'de ateşkesi bozan İsrail'den yeni katliam! En az 710 Filistinli şehit oldu

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Halil Dakran, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne salı gününden bu yana devam eden saldırılarında şu ana kadar hastanelere 710 ölü, 900'den fazla da yaralı getirildiğini belirtti.

Dakran, İsrail'in saldırılarında yaralanan çok sayıda kişinin ablukanın yol açtığı temel ekipman ve ilaç eksikliği nedeniyle acil tıbbi yardım sağlanamaması sonucu hayatını kaybettiğini vurguladı.

Filistinli yetkili ayrıca, yaralıların yüzde 70'inin çocuk ve kadınlardan oluştuğunu ve çoğunun durumunun ağır olduğunu aktardı.

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi bozarak 18 Mart'ta Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, gece saatlerinde yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 18 Mart sabahından beri düzenlediği saldırılarda çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 470'in üzerinde Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirtmişti.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

"Soykırıma teşvik ettikleri" gerekçesiyle 8 İsrailli hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) şikayette bulunan İsrail asıllı Fransız avukat Omer Shatz, soykırım suçunun açlık, insani yardımları engelleme ve hastaneleri bombalama gibi yöntemlerle yaşam koşullarını dayanılmaz hale getirmekle de işlenebileceğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Müslüman Karşıtı Nefretle Mücadele Koordinatörü Marion Lalisse, Avrupa'da artış gösteren Müslüman karşıtlığının (İslamofobi) son birkaç yıldır yükselmesinde İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırıların etkili olduğunu belirterek, "Ne yazık ki Müslüman karşıtı nefret, diğer ırkçılık ve ayrımcılık biçimleri, bazı söylemler içinde normalleşiyor." dedi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 18 Mart Salı gününden bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 240 artarak en az 710'a yükseldiğini duyurdu.

İsrail ordusunun, bu gece Gazze Şeridi'nin farklı yerlerine düzenlediği saldırılarda en az 35 Filistinlinin şehit olduğu, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), ABD'nin desteğinin İsrail'i Gazze'de soykırıma teşvik ettiğini bildirdi.

07.16 İsrail polisi, Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetinin İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ı görevden alma girişimi ve Gazze'ye saldırıları yeniden başlatma kararına karşı Netanyahu'nun konutu yakınında gösteri düzenleyenlerden 12 kişinin gözaltına aldığını duyurdu.

03.32 İsrail'in dünden bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 70 Filistinli ile 1 Birleşmiş Milletler (BM) personelinin hayatını kaybettiği bildirildi.

02.06 İsrail Meclisi, Gazze'ye saldırıların yeniden başlamasıyla hükümete geri dönen aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi lideri Itamar Ben-Gvir'in yeniden Ulusal Güvenlik Bakanı olarak atanmasını onayladı.

01.14 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, ABD'nin İsrail'e silah temin etmesinin, insan hakları ihlallerine karışan ülkelere yardım sağlanmasını yasaklayan "Leahy Yasası'na" uygun olduğunu iddia etti.

00.59 İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail'in Gazze'de Birleşmiş Milletler (BM) yerleşkesini hedef almasıyla ilgili, "Bu olay şeffaf şekilde soruşturulmalı ve sorumlular hesap vermeli." ifadesini kullandı.

00.42 İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri, Ticaret ve Savunma Bakanı Simon Harris, İsrail'in Gazze'de Birleşmiş Milletlere (BM) ait bir misafirhaneyi hedef almasıyla ilgili, "BM tesislerine yapılan saldırılar uluslararası insancıl hukukun ihlalidir." ifadesini kullandı.

00.07 Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri, Gazze'nin orta kesimlerinde BM Proje Hizmetleri Ofisi'ne (UNOPS) ait misafirhanelere yönelik saldırıda personelinin öldürülmesine tepki gösterirken, olayın soruşturulmasını talep etti.

00.00 Hamas, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin Mülteci Kampı'nda büyük yıkım planlayan İsrail'e karşı Filistin halkına "çatışmayı tırmandırma" çağrısında bulundu.

00.00 Hamas Hareketi, ABD desteğiyle gerçekleştirilen soykırımın gölgesinde, Gazze Şeridi'nin ortasına düzenlemeye başladığı kara harekâtının sonuçlarından tamamen İsrail'in sorumlu olduğunu duyurdu.

- ATEŞKESİ BOZAN İSRAİL ORDUSU GAZZE'YE ŞİDDETLİ SALDIRILARI YENİDEN BAŞLATTI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 18 Mart sabahı düzenlediği hava saldırılarında, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 400 kişi hayatını kaybetti, 600'ün üzerinde Filistinli yaralandı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, ateşkesi bozan İsrail'in Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyuruldu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımını yeniden başlattığını" açıkladı.

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin aileleri, ateşkesi bozan Netanyahu hükümetini "esirlerden vazgeçmekle" eleştirdi. İsrail'deki muhalefet partileri de Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörünü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde saldırıların yeniden başladığına dikkati çekti.