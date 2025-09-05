Gazze'de ateşkesle ilgili kritik iddia: Hamas onay verdi

Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyonuna konuşan Babbah, Washington'da 3 Eylül'de bir toplantı yapıldığını ve bu toplantıda "tüm esirlerin serbest bırakılması ve savaşın sona erdirilmesini" öngören nihai bir öneri sunulmasına karar verildiğini söyledi.

ABD'nin söz konusu "kapsamlı" ateşkes önerisiyle ilgili Hamas yetkilileriyle iletişime geçtiğini kaydeden Bahbah, yetkililerin başlangıçta bu kararın resmi olup olmadığından emin olamadıklarını ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya hesabındaki paylaşımı gördükten sonra resmi olduğuna ikna olduklarını ve hemen anlaşmaya onay verdiklerini iddia etti.

Bahbah, Trump'ın Başbakan Binyamin Netanyahu'ya böyle bir anlaşmayı kabul etmesi ve savaşı sona erdirmesi için yoğun baskı yapmaya çalıştığını dile getirdi.

Bahbah, her iki tarafın da görüşmeler konusunda ciddi olması halinde "savaşın iki hafta içinde sona erebileceğini ve bir anlaşmaya varılması konusunda her zamankinden daha fazla olumlu sinyaller" olduğunu öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump 3 Eylül'de, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, "Hamas'a elindeki 20 esirin tamamını, 2, 5 veya 7 değil, serbest bırakmasını söyleyin, o zaman işler hızla değişecek, bu iş sona erecek." ifadesini kullanmıştı.

Hamas da 3 Eylül'de "Belirli sayıdaki Filistinli esire karşılık Gazze Şeridi'ndeki tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılması, İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çekilerek tüm saldırıları sonlandırması ve insani yardımların bölgeye ulaştırılmasını" içeren kapsamlı bir ateşkes anlaşması için hazır olduğunu bildirmişti.

Ayrıca Hamas, Gazze Şeridi'nin idaresini kurulacak Filistinli teknokrat bir heyete bırakmaya hazır olduğunu açıklamıştı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden Hamas'ın, teklifi kabul etmesiyle ilgili yapılan açıklamada ise "bunun sadece bir propaganda olduğu" değerlendirmesi yapılmıştı.

Açıklamada, Gazze'ye saldırıların İsrail güvenlik kabinesinin belirlediği şartlarla (Hamas'ın silahsızlandırılması, Gazze'nin silahtan arındırılması, esirlerin serbest bırakılması, Gazze'nin güvenliğinin İsrail kontrolüne geçmesi ve Gazze'de Hamas ve Filistin yönetimine bağlı olmayan bir sivil bir yönetim kurulması) sonlanabileceği belirtilmişti.



İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

02.16 ABD'nin New York kentinde toplanan, soykırıma ortak olmaya karşı çıkan ve hızla büyüyen bir federal vergi mükellefleri grubu, Foley Meydanı'nda Gazze için miting düzenledi. Grup, Battery Park'taki Büyük Kıtlık'ı anmak için kurulan İrlanda Açlık Anıtı'na doğru yürüdü.

01.59 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Gazze'den ayrılmak, her Filistinlinin temel hakkıdır. Refah (Sınır) Kapısı'nı onların çıkışı için açabilirim ancak Mısır tarafından derhal kapatılacaktır." ifadelerini kullandı.

00.30 İsrail ordusunun, son 3 haftadır Gazze kentine düzenlediği saldırılarda yerleşim alanları içinde 100'ü aşkın robot patlayıcı kullandığı ve 1100 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

00.10 İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Filistin ile dayanışma ve İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasını kırmak için 44'ten fazla ülkenin desteğiyle yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na katılan İtalyanların güvenliğini sağlamak için tüm önlemlerin alınacağını söyledi.

00.05 Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Orta Doğu İletişim Müdürü Tess Ingram, Gazze Şeridi'ndeki çocukların yaşadığı kıtlık ve acıların "tesadüf olmadığını" belirterek, bunun İsrail'in saldırıları sonucu olduğuna işaret etti.

- İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NE YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 64 bin 231 Filistinli hayatını kaybetti, 161 bin 583 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 11 bin 699 kişi yaşamını yitirdi, 49 bin 542 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 2 bin 356'ya çıktı, yaralıların sayısı da 17 bin 244 oldu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.