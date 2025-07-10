Gazze'de basın katliamı: İsrail saldırılarında bir gazeteci daha can verdi

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısında düzenlediği saldırıda gazeteci Ahmed Selame Ebu Ayşe'nin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ebu Ayşe'nin Filistin basın kuruluşlarından "Filistin Today Ajansı"nda muhabir ve kameraman olarak görev yaptığı aktarılan açıklamada, "Ebu Ayşe, işgalci İsrail'e ait insansız hava araçlarının Sevarihe bölgesindeki evinin önünde kendisini doğrudan hedef aldığı saldırıyla şehit düştü." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden gazeteci sayısının 229'a ulaştığı belirtilen açıklamada, İsrail'in Filistinli gazetecilere yönelik sistematik suikastları kınandı.



Açıklamada ayrıca, Gazze Şeridi'nde gazetecilerin öldürülmesinden İsrail'in yanı sıra ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa da sorumlu tutuldu.

