Gazze'de bayram... Enkazlarda saf tuttular

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistinliler, İsrail bombardımanında yerle bir edilen Huda Camisi'nin enkazı üzerinde bayram namazını kıldı.

Enkaz yığınları arasında toplanan Filistinliler, saldırılarda hayatını kaybeden yakınları için dua ederken çocuklar ve yaşlılar da yıkımın ortasında saf tutan kalabalıklar arasında yer aldı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda da binlerce kişi, camilerin kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle sokaklarda ve enkaz alanlarında bayram namazı için bir araya geldi.

İsrail'in saldırılarında evlerini kaybederek çadır kamplara sığınan Filistinliler, bayram sabahına tekbirler eşliğinde uyandı. Çadırların arasında kurulan küçük mescitlerde ve açık alanlarda saf tutan Filistinliler, savaşın ve ablukanın gölgesinde bayram namazını eda etti.

Gazze kentinde de binlerce Filistinli, kent merkezindeki Saraya Meydanı'nda toplandı. Yıkılan binaların ve ağır hasar gören mahallelerin çevrelediği meydanda bayram namazı kılındı.

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda Gazze'de camiler, okullar, hastaneler ve sivil altyapı ağır yıkıma uğradı. Büyük bölümü kullanılamaz hale gelen camiler nedeniyle Filistinliler, cuma ve vakit namazlarında olduğu gibi bayram namazlarını da sokaklarda, enkaz alanlarında ve çadır kamplarında kılmak zorunda kalıyor.

İsrail, 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırılarını sürdürüyor.