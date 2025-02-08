Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının beşinci turu gerçekleştirildi.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının beşinci turunda, Gazze'deki 3 İsrailli erkek esir Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim edildi.

Esir takasının beşinci turunda, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli erkek esirler Eli Sharabi, Or Levy ve Ohad Ben Ami, Deyr el-Belah kentinde Kızılhaç ekiplerine teslim edildi.

Esirlerden Ohad Ben Ami'nin Almanya-İsrail çifte vatandaşı olduğu biliniyordu.

Serbest bırakılan 3 İsrailli esire karşılık, 183 Filistinli esir bugün serbest bırakılacak. Söz konusu 183 Filistinli esirin 18'i müebbet, 54'ü ağır hapis cezasına çarptırılmış kişiler ile 111'i de 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze Şeridi'nden alıkonulan kişilerden oluşuyor.

- KASSAM TUGAYLARINDAN, ABD BAŞKANI TRUMP'A YANIT

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, takas anlaşmasının beşinci turunda İsrailli esirlerin teslim edileceği platformun üzerine "Biz tufanız. Savaşın ertesi günü biziz." yazılı büyük bir pankart astı.

Arapça, İbranice ve İngilizce olmak üzere üç dilde yazılan ifadeyle ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme ve savaş sonrası Gazze'de nasıl bir yönetim olacağına ilişkin "Gazze, çatışmalar sona erdiğinde İsrail tarafından ABD'ye teslim edilecek." ifadelerine yanıt verildi.

Yerel basında, Kassam Tugaylarının esirleri İsrail saldırılarından görece daha az hasar görmüş Deyr el-Belah kentinde teslim etmesinin de Trump'ın Gazze'nin "tamamen yıkılmış" ve "yaşanılamaz" bir yer olduğu ifadelerine karşı bir mesaj taşıdığı yorumu yapıldı.

FİLİSTİNLİ ESİRLER SERBEST BIRAKILDI

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının beşinci turunda, İsrail hapishanelerindeki 183 Filistinli esir serbest bırakıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi ve İsrail'in güneyindeki Ketziot Hapishanesi'nden serbest bırakılan Filistinliler, Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim edildi.

Filistinli esirleri taşıyan Kızılhaç konvoyları, işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze'ye doğru yola çıktı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail tarafından müebbet ve ağır hapis cezasına çarptırılan Filistinli esirlerin 42'sinin Batı Şeria, 3'ünün Doğu Kudüs, 20'sinin Gazze'ye geçtiğini, 7'sinin ise ülke dışına çıktığını bildirdi.

Ayrıca 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze Şeridi'nden alınakonulan 111 esir de serbest bırakıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden Kızılhaç yetkililerine teslim edilen 42 Filistinli esir Batı Şeria'nın Ramallah kentine ulaştı.

Filistinliler, esir takasının beşinci turunda serbest bırakılan esirleri karşılamak için işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde toplandı.

İsrail ordusu, esir takaslarının ilk dört turunda olduğu gibi işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytunya beldesine baskın düzenledi.

Bölgede toplanan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermi ile müdahalede bulunulduğu kaydedildi.

Kızılhaç konvoyu, Beytunya beldesinden geçerek Ramallah'a ulaşırken esirlerin serbest bırakılmasını kutlamak için toplanan Filistinlilerin oluşturduğu kalabalık sebebiyle zaman zaman ilerlemekte zorluk yaşadı.

Serbest bırakılan esirler, dünyaca ünlü Filistinli şair Mahmud Derviş'in ismini taşıyan Ramallah'taki müzenin önünde büyük bir kalabalık tarafından karşılandı.

Esirler araçlardan tekbirler eşliğinde indirilerek omuzlarda sağlık kontrolünden geçmek üzere Ramallah Belediyesi'ne ait merkeze girdi.

İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli esirlerden 7'sinin sağlık durumlarının kötü olması dolayısıyla hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, serbest bırakılan 7 esirin, kötü sağlık koşulları nedeniyle Ramallah'ta hastanelere sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, hastaneye kaldırılan esirlerin isimlerine yer verilmedi.

- İSRAİL İLE HAMAS ARASINDAKİ ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Esir takasının ilk dört turunda, İsrail hapishanelerindeki 583 Filistinli esir ile Gazze'deki 13 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada, 1900'ün üzerinde Filistinli ve 33 İsraillinin serbest bırakılması bekleniyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli esirlerden 7'sinin sağlık durumlarının kötü olması dolayısıyla hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Hamas, 15 aydan uzun süren soykırım boyunca süren İsrail bombardımanına ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "onları hedef alıp yok etme" girişimlerine rağmen, esirleri korumak için büyük çaba gösterildiğini bildirdi.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının beşinci turunda, İsrail hapishanelerindeki 183 Filistinli esir serbest bırakıldı.

İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli esirlerden 4'ünün sağlık durumlarının kötü olması dolayısıyla hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

İsrail'in 16 aydır devam eden saldırılarının ardından ateşkese varılan Gazze Şeridi'nde, son 48 saatte 22'si enkaz altından çıkarılan 26 Filistinlinin naaşı hastanelere nakledildi.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının beşinci turunda, İsrail'in Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakılan 42 Filistinli esir Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim edildi.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında daha önce vurulan bir binanın duvarının yıkılması sonucu Filistinli 2 kızın hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail basını, Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının beşinci turunda 183 Filistinlinin serbest bırakılma işlemlerine başlandığını duyurdu.

12.05 Hamas, İsrail ile esir takasının beşinci turunda Gazze Şeridi'ndeki 3 İsrailli erkek esiri Kızılhaç'a teslim etti.

11.50 İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde çoğunluğu ateşkes anlaşması kapsamında serbest bırakılması beklenen esirlerin ailelerinin evlerine baskın düzenleyerek, onları kutlama yapmamaları yönünde tehdit etti.

11.01 Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, takas anlaşmasının beşinci turunda İsrailli esirlerin teslim edileceği platforma üzerine "Biz Tufanız... Biz Ertesi Günüz" yazılı büyük bir pankart astı.

10.03 Gazze Şeridi'nde, İsrail saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Filistinliler, şimdi de bölgedeki şiddetli rüzgar ve yağışlarla baş etmeye çalışıyor.

09.00 Hamas ile İsrail arasında esir takasında 5. tur bugün gerçekleşiyor. Gazze'deki 3 İsrailli erkeğin Kızılhaç ekiplerine teslim edilmesinin ardından İsrail hapishanelerindeki 183 Filistinli serbest bırakılacak.

05.00 ABD merkezli Bloomberg Haber Ajansı'nın ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına ilişkin ortaya attığı iddiaya göre, Gazzelilerin İsrail'in güneyindeki bir havaalanı ya da Aşdod Limanı üzerinden taşınmasını öngören bir plan Savunma Bakanı Israel Katz'a sunuldu.

04.00 Norveç, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, "İsrail'i eleştiren ülkelerin Gazze'deki Filistinlileri kabul etmek zorunda olduğu" değerlendirmesini reddederek Filistinlilerin topraklarından zorla gönderilmesinin, uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti.

02.30 İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde 3 Filistinli genci ağır bir şekilde darbettikten sonra gözaltına aldığı bildirildi.

01.04 Basketbol THY Avrupa Ligi'nde İspanya'nın Vitoria kentinde oynanan Baskonia-Maccabi Tel Aviv maçı öncesinde ve sırasında kalabalık bir grup, İsrail'i protesto etti. Geleneksel olarak Filistin'e destek veren tutumuyla bilinen İspanya'nın Bask bölgesi, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu kez de İsrail basketbol takımı Maccabi Tel Aviv'e en zorlu deplasmanlardan birini yaşatıp, spor salonunun dışında ve içinde eylem yaptı.

00.26 ABD yönetimi, İsrail'e toplam değeri 7,4 milyar doları bulan, aralarında farklı kategorilerde binlerce füze ve mühimmatın yer aldığı yeni silah satışına onay verdi.