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Dünya

Gazze'de büyük korku: Katolik Kilisesi yakınlarında İsrail bombardımanı

Gazze Şeridi'nde Katolik Kilisesi'nde ayin yapan Hıristiyanlar, kilisenin yakın çevresine düzenlenen İsrail bombardımanı nedeniyle büyük endişe yaşadı.

AA2 Kasım 2023 Perşembe 02:50 - Güncelleme:
Gazze'de büyük korku: Katolik Kilisesi yakınlarında İsrail bombardımanı
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Filistinli Papaz Mitri Rahib, X platformundaki hesabından, salı günü Gazze'deki Katolik Kilisesi'nin çevresine yapılan İsrail bombardımanı sırasında çekilmiş görüntüleri paylaştı.

Bombardıman anına ilişkin görüntüde, Gazze'deki Hıristiyan cemaatin kilisedeki ayin sırasında yaşadığı korku, patlamanın basıncıyla penceredeki kitapların uçuştuğu ve bazı levhaların yerinden söküldüğü görülüyor.

Cemaatteki çocukların annelerine korkuyla sarılmasının görüldüğü ve kilisedekilerin çığlıklarının duyulduğu görüntülerde, bazı kadınların insanları sakinleştirmek için "içeride kalın", "sakin olun" telkinlerinin yanı sıra çekim yapan kişinin "Gördüğünüz gibi bombardıman çok şiddetliydi." sözleri yer alıyor.

Mitri Rahib, paylaşımında ayrıca, "İsrail hava saldırısı Gazze'deki Katolik Kilisesi'nin hemen dışındaki bölgeyi havaya uçururken, 'Kutsal Meryem, şu an ve ölüm anımızda biz günahkarlar için dua et' şeklinde niyaz ediyorlardı." ifadelerini kullandı.

Bölgeden alınan bilgilere göre, kilise ve yetimhane kompleksi, İsrail saldırıları sebebiyle evleri yıkılan ve güvenli yer arayan yaklaşık 700 Gazzeli'ye ev sahipliği yapıyor.

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