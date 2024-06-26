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Dünya

Gazze'de can kaybı 37 bin 718'e yükseldi

İşgalci İsrail ordusunun saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 60 kişi daha artarak 37 bin 718'e yükseldi.

AA26 Haziran 2024 Çarşamba 14:15 - Güncelleme:
Gazze'de can kaybı 37 bin 718'e yükseldi
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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 264 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. İşgal güçlerinin son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 4 katliam gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 60 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 140 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 37 bin 718'e, yaralananların sayısının da 86 bin 377'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı kaydedildi.

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