Gazze'de can kaybı 37 bin 718'e yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 264 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. İşgal güçlerinin son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 4 katliam gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 60 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 140 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 37 bin 718'e, yaralananların sayısının da 86 bin 377'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı kaydedildi.

