Gazze'de can kaybı 68 bin 872'ye yükseldi

Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından enkaz altındaki bedenleri arama çalışmaları sürüyor. Bölgede yoğun çalışmalar yapan Filistin Sağlık Bakanlığı son gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında, Gaza Şeridi'ndeki hastanelere, son 24 saat içinde 4 kişinin cansız bedeninin ve 7 yaralının getirildiği, cenazelerden 1'inin enkaz altından çıkarıldığı, 3'ünün İsrail saldırılarında hayatını kaybettiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana ölenlerin sayısının 240, enkaz altından çıkarılanların sayısının 511, yaralı sayısının da 607 olduğu bildirildi.

İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 68 bin 872'ye yükseldiği belirtilen açıklamada, yaralı sayısının da 170 bin 677'ye ulaştığı aktarıldı.