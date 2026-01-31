İSTANBUL 9°C / 5°C
Dünya

Gazze'de can kaybı 71 bin 769'a çıktı

Soykırımcı İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 2 günde 17 artarak 71 bin 769'a çıktı.

AA31 Ocak 2026 Cumartesi 11:53 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 48 saatte hastanelere 12'si bugün olmak üzere 17 ölü ve 49 yaralı getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 509 kişinin öldürüldüğü, 1405 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlere dair toplam istatistiklere, bilgileri tamamlanıp ölümleri Adli Komite tarafından onaylanan 85 Filistinlinin de eklendiği ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 71 bin 769'a yükselirken yaralı sayısının ise 171 bin 480'den fazla olduğu bildirildi.

