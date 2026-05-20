20 Mayıs 2026 Çarşamba / 4 ZilHicce 1447
Dünya

Gazze'de can kaybı 72 bin 723'e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun ateşkese rağmen sivilleri hedef aldığı Gazze Şeridi'nde, 7 Ekim 2023'ten bu yana ölenlerin sayısının 72 bin 723'e yükseldiğini açıkladı.

IHA20 Mayıs 2026 Çarşamba 14:55 - Güncelleme:
İsrail ordusu, Hamas ile 10 Ekim 2025'te anlaşmaya vardığı Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin son 24 saat içinde düzenlediği saldırılarda 1 sivilin hayatını kaybettiğini, 16 sivilin yaralandığını bildirdi.

Bakanlık açıklamasında, ateşkesin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana ölenlerin sayısının 881'e yükseldiği kaydedilirken, enkaz altından çıkarılanların sayısının 776'ya, yaralı sayısının da 2 bin 621'e ulaştığı ifade edildi.

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden sivillerin toplam sayısının da 72 bin 773'e yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 172 bin 723'e ulaştığı aktarıldı.

