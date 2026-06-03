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Dünya

Gazze'de can kaybı 72 bin 945'e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun son 24 saatte ateşkesi ihlal ederek saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde 3 sivilin hayatını kaybettiğini; 7 Ekim 2023'ten bu yana ölenlerin sayısının da 72 bin 945'e yükseldiğini açıkladı.

İHA3 Haziran 2026 Çarşamba 13:38 - Güncelleme:
Gazze'de can kaybı 72 bin 945'e yükseldi
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İsrail ordusu, Hamas ile 10 Ekim 2025'te anlaşmaya vardığı Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin son 24 saat içinde düzenlediği saldırılarda 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 35 sivilin de yaralandığını bildirdi.

Bakanlık açıklamasında, son saldırılarla birlikte ateşkesin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana ölenlerin sayısının 936'ya yükseldiği kaydedilirken, enkaz altından çıkarılanların sayısının 781'e, yaralı sayısının da 2 bin 903'e ulaştığı ifade edildi.

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden sivillerin toplam sayısının da 72 bin 945'e yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 173 bin 11'e ulaştığı aktarıldı.

  • Gazze saldırıları
  • İsrail ordusu
  • Filistin Sağlık Bakanlığı

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