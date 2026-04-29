Gazze'de can kaybı artmaya devam ediyor

Gazze Şeridi'nde İsrail askerleri ateşkes anlaşmasını ihlal ederek sivilleri hedef alıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 5 sivilin getirildiği; bunlardan dördünün İsrail'in düzenlediği yeni saldırılarda öldüğü, birinin ise enkaz çalışmaları sırasında bulunduğu bildirildi. İsrail'in saldırılarında 7 sivilin de yaralandığı aktarıldı.

Bakanlık açıklamasında, İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim'de varılan Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasından bu yana toplam can kaybının 823'e, enkaz altından çıkarılan cansız bedenlerin sayısının 763'e yükseldiği, yaralı sayısının da 2 bin 308'e ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 72 bin 599'a, toplam yaralı sayısının da 172 bin 411'e ulaştığı aktarıldı.