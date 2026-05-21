Dünya

Gazze'de can kaybı sayısı artmaya devam ediyor

Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde 2 kişinin öldüğünü ve 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybının 72 bin 775'e yükseldiğini açıkladı.

IHA21 Mayıs 2026 Perşembe 14:02 - Güncelleme:
Gazze Şeridi'nde İsrail askerleri ateşkes anlaşmasını ihlal ederek sivilleri hedef alıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte İsrail askerlerinin saldırıları nedeniyle 2 sivilin öldüğü, 27 sivilin de yaralandığı bildirildi.

Bakanlık açıklamasında, İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim'de varılan Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasından bu yana toplam can kaybının 883'e, enkaz altından çıkarılan cansız bedenlerin sayısının 776'ya yükseldiği, yaralı sayısının da 2 bin 648'e ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 72 bin 775'e, toplam yaralı sayısının da 172 bin 750'ye ulaştığı aktarıldı.

