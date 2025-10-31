İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ekim 2025 Cuma / 8 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0538
  • EURO
    48,5297
  • ALTIN
    5382.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Gazze'de cenazelerin yer tespiti çalışmaları tekrar başladı
Dünya

Gazze'de cenazelerin yer tespiti çalışmaları tekrar başladı

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah saldırısının ardından, Hamas ve Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC), Han Yunus'ta İsrailli esirlerin cenazelerinin yer tespiti çalışmalarına yeniden başladı. Soykırımcı İsrail'in ateşkesi defalarca ihlal ettiği bölgede, 11 esir cenazesinin bulunması bekleniyor.

AA31 Ekim 2025 Cuma 18:43 - Güncelleme:
Gazze'de cenazelerin yer tespiti çalışmaları tekrar başladı
ABONE OL

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan kaynaklar, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile Kızılhaç yetkililerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un İsrail işgali altındaki bölgesinde esir cenazelerinin yer tespit çalışmasına yeniden başladığını aktardı.

Tel Aviv yönetimi, 28 Ekim'de Hamas'ın esir cenazelerinin teslimini geciktirdiği iddiasıyla Gazze'de Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) ve Kassam Tugayları'nın esirlerin cenazelerinin yer tespit çalışmalarına engelleme kararı almıştı.

Kızılhaç ekipleriyle İzzeddin el-Kassam Tugaylarına bağlı unsurlar, Gazze Şeridi'nde "Sarı Hat" olarak isimlendirilen, İsrail ordusunun kontrolündeki bölgede esirlerin cenazelerinin yerini tespit çalışmaları yürütüyordu.

Hamas'ın dün 2 İsrailli esirin cenazesini daha teslim etmesiyle Gazze'de 11 İsrailli esirin cesedi kaldı.

GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması, 9 Ekim'de Mısır'daki müzakereler sonucunda İsrail ile Hamas arasında sağlanarak, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de yürürlüğe girdi.

Gazze'deki hükümetin açıklamasına göre İsrail, ateşkesi sistematik şekilde ihlal etti ve bu ihlallerde 28 Ekim'e kadar 94 sivil hayatını kaybetti.

İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 100'e yakın kişinin öldüğü açıklanmıştı.

İsrail ordusu, 28 Ekim'de Refah bölgesindeki saldırıda bir askerinin öldüğünü ve bunun Hamas tarafından düzenlendiğini iddia ederken, Hamas bu iddiayı reddetmişti.

  • gazze
  • hamas
  • kızılhaç

ÖNERİLEN VİDEO

Küçükçekmece'de faciadan dönüldü: İSKİ'ye ait su tankeri iş yerine daldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.