Gazze'de ciddi ilaç eksikliği

AA 10 Ağustos 2020 Pazartesi 20:09 - Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 20:09

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, bölgede ciddi ilaç ve tıbbi malzeme eksikliği yaşandığı uyarısında bulundu.

Sağlık Bakanlığına bağlı Salgın Hastalıklarla Mücadele Müdürü Rami el-Abadile, Gazze'de düzenlediği basın toplantısında, bölgedeki ilaç ve tıbbi malzemelerin çok kısıtlı olduğunu söyledi.

İlaçların yüzde 45'inin, tıbbi sarf malzemelerinin yüzde 31'inin ve laboratuvar malzemelerinin yüzde 65'inin tükendiğini aktaran Abadile, bölgedeki ilaç açığının alarm verdiğini belirtti.

Abadile, bu durumun, İsrail'in bölgede aralıksız 14 yıldır uyguladığı ablukadan ve yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) başlamasıyla Batı Şeria'daki Filistin hükümetinden ilaç akışının durmasından kaynaklandığını dile getirdi.

Filistin'e Kovid-19'la mücadele için uluslararası yardımlar kapsamında ilaç, laboratuvar test malzemeleri, yoğun bakım yatakları gibi yaklaşık 100 milyon dolarlık tıbbi malzeme gönderildiğine işaret eden Abadile, Gazze Şeridi'nin bu yardımlardan payını alamadığını ifade etti.

Abadile, bölgede salgının yayılması halinde ilk müdahalenin yapılamayacak durumda olduğuna dikkati çekti.

Gazze Şeridi'ndeki İçişleri ve Sağlık Bakanlıkları yetkilileri, Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nın yarından itibaren yurt dışındaki Filistinlilerin dönüşü için açılmasının Kovid-19 salgınıyla mücadelede "en tehlikeli" dönem olabileceği konusunda uyarmıştı.

Bölgede, salgın önlemleri kapsamında bölgeye giriş yapanlar 21 gün karantina altında tutuluyor.

Gazze'deki son verilere göre Kovid-19 nedeniyle şu ana kadar 1 kişi öldü, 81 vaka tespit edildi ve 71 kişi iyileşti.