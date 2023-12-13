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Dünya

Gazze'de çocuklar için aşılar tükendi

İsrail'in iki ayı aşkın süredir yoğun şekilde saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde çocuklar için gerekli aşıların tamamen tükendiği bildirildi.

AA13 Aralık 2023 Çarşamba 14:10 - Güncelleme:
Gazze'de çocuklar için aşılar tükendi
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Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Gazze Şeridi'nde çocukların aşıları tamamen tükendi." ifadesine yer verildi.

Çocuklar için gerekli aşıların tükenmesinin, çocuklar üzerinde yıkıcı sağlık sorunlarının yanı sıra özellikle aşırı kalabalık barınma merkezlerinde yaşayan zorla yerinden edilen kişiler arasında hastalıkların yayılmasına yol açacağı uyarısında bulunuldu.

Bakanlık açıklamasında, Birleşmiş Milletlere (BM) ait kurum ve kuruluşlara "felaketi önlemek için gerekli aşıların tedariki ve tüm bölgelere ulaştırılması adına acilen müdahalede bulunma" çağrısı yapıldı.

Gazze Şeridi'nde İsrail'in 7 Ekim'den bu yana karadan, havadan ve denizden yoğun şekilde sürdürdüğü saldırılar ve devam eden abluka nedeniyle ilaç ve tıbbi malzeme konusunda ciddi sıkıntı yaşanıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin hastaneleri hedef alması, ilaç ve tıbbi malzeme erişimini engellemesi nedeniyle Gazze kenti ile Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgelerde hastanelerin hizmet veremediğini belirtiyor.

  • Gazze çocukları
  • Aşı tükenmesi
  • İsrail saldırıları

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