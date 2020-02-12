İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0341
  • EURO
    6,5851
  • ALTIN
    303.752
  • BIST100
    120863
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Gazze'de çocuklar, İsrail hapishanelerindeki yaşıtları için gösteri düzenledi
Dünya

Gazze'de çocuklar, İsrail hapishanelerindeki yaşıtları için gösteri düzenledi

İsrail ablukası altındaki Gazze'de, Filistinli çocuklar, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinli yaşıtları için protesto düzenledi.

AA12.02.2020  16:41 - Güncelleme: 12.02.2020  16:41

Vaid Derneği tarafından Gazze'deki Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) merkezi önünde düzenlenen gösteriye onlarca çocuk katıldı.

İsrail tarafından hapiste tutulan çocukların haklarını savunan göstericiler, "Filistinli çocukların hakları nerede?" ve "İsrail hapishanelerindeki arkadaşlarımızla dayanışma içindeyiz." yazılı pankartlar taşıdı.

Vaid Derneği Başkanı Abdullah Kandil, burada yaptığı konuşmada, "İsrail'in alıkoyduğu Filistinli çocuklar, hem ziyaret yasağı hem eğitim hakkından mahrum kaldıkları için ciddi sıkıntı içerisinde." diye konuştu.

İsrail'in bu yaptığının bir savaş suçu olduğuna dikkati çeken Kandil, uluslararası insan hakları kuruluşlarından İsrail'in Filistinli çocuklara yönelik hak ihlallerine engel olmasını istedi.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 220'si çocuk, 40'ı kadın olmak üzere yaklaşık 5 bin Filistinli bulunuyor.

ABD askerleri yollarını kesen Esed rejimi unsurlarını vurdu

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

ABD'den F-35 itirafı: Türkiye F-35 programından çıkarılırsa...
ABD'den F-35 itirafı: Türkiye F-35 programından çıkarılırsa...

ABD'den F-35 itirafı: Türkiye F-35 programından çıkarılırsa...

Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Soçi'ye bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağız
Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Soçi'ye bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağız

Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Soçi'ye bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağız

Yakasından tutup silkelediler, 'vatan haini' diye bağırdılar
Yakasından tutup silkelediler, 'vatan haini' diye bağırdılar

Yakasından tutup silkelediler, 'vatan haini' diye bağırdılar

ABD savaş uçakları Esed rejimine ait askeri noktaları vurdu
ABD savaş uçakları Esed rejimine ait askeri noktaları vurdu

ABD savaş uçakları Esed rejimine ait askeri noktaları vurdu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.