Gazze'de çocuklar, İsrail hapishanelerindeki yaşıtları için gösteri düzenledi

AA 12.02.2020 16:41 - Güncelleme: 12.02.2020 16:41

Vaid Derneği tarafından Gazze'deki Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) merkezi önünde düzenlenen gösteriye onlarca çocuk katıldı.

İsrail tarafından hapiste tutulan çocukların haklarını savunan göstericiler, "Filistinli çocukların hakları nerede?" ve "İsrail hapishanelerindeki arkadaşlarımızla dayanışma içindeyiz." yazılı pankartlar taşıdı.

Vaid Derneği Başkanı Abdullah Kandil, burada yaptığı konuşmada, "İsrail'in alıkoyduğu Filistinli çocuklar, hem ziyaret yasağı hem eğitim hakkından mahrum kaldıkları için ciddi sıkıntı içerisinde." diye konuştu.

İsrail'in bu yaptığının bir savaş suçu olduğuna dikkati çeken Kandil, uluslararası insan hakları kuruluşlarından İsrail'in Filistinli çocuklara yönelik hak ihlallerine engel olmasını istedi.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 220'si çocuk, 40'ı kadın olmak üzere yaklaşık 5 bin Filistinli bulunuyor.