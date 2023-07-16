Gazze'de ekonomik kriz derinleşiyor!

Maliye Bakanlığı Müsteşarı Avni el-Başa, El-Aksa Televizyonuna yaptığı açıklamada, hükümetin büyük bir ekonomik krizden geçtiğini ve cari açığın her ay arttığını söyledi.

Ekonomik krizin sebepleri arasında Katar'ın yaptığı mali yardımlarda yaşanan düşüş ve Mısır'dan alınan akaryakıt fiyatlarındaki artışı sayan Başa, kriz nedeniyle bu ay memur maaşlarının ödenmesinde gecikme yaşandığını kaydetti.

Katar; Birleşmiş Milletler (BM) ve İsrail ile 2018'de yaptığı anlaşma kapsamında her ay Gazze'ye mali yardımda bulunuyor.