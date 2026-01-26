İSTANBUL 18°C / 11°C
26 Ocak 2026 Pazartesi
Dünya

Gazze'de esir takası... Son cesedin yeri arabuluculara bildirildi

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, pazar günü yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki son İsrailli esirin cesedinin bulunduğu yerle ilgili ellerindeki tüm bilgileri arabulucularla paylaştıklarını duyurdu.

AA26 Ocak 2026 Pazartesi 00:24
Kassam Tugaylarının yeni sözcüsü Ebu Ubeyde'nin Telegram hesabından yapılan paylaşımlarda, "İsrailli esir Ran Gvili'nin cesedinin bulunduğu yere ilişkin elimizdeki tüm detay ve bilgileri arabuluculara ilettiğimizi teyit ediyoruz. Söylediklerimizin doğruluğunun en açık göstergesi, düşmanın şu anda Kassam Tugaylarının arabuluculara sunduğu bilgilere dayanarak belirli bir noktada arama yapıyor olmasıdır." ifadelerine yer verildi.

Esirler ve cesetlerin dosyasını tam bir şeffaflıkla ele aldıklarını belirten Ebu Ubeyde, ateşkes anlaşması çerçevesinde üzerlerine düşen tüm yükümlülükleri yerine getirdiklerini, İsrail'in Gazze'deki esir takası ve ateşkes anlaşmasına uymamasına rağmen, ellerindeki tüm canlı esirleri ve cesetleri, mümkün olan en kısa sürede ve hiçbir gecikme olmaksızın teslim ettiklerini kaydetti.

Ebu Ubeyde, "Bu konuda oyalamaya niyetimiz yok. Halkımızın çıkarlarını gözeterek, son derece karmaşık ve neredeyse imkansız koşullar altında, düşman esirlerinin tüm cesetlerini arabulucuların bilgisi dahilinde çıkarmak ve teslim etmek için çalıştık. Arabulucuları da sorumluluklarını yerine getirmeye ve işgali, üzerinde mutabık kalınan hususları uygulamaya zorlamaya çağırıyoruz." açıklaması yaptı.

