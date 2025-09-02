İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Eylül 2025 Salı / 10 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1592
  • EURO
    48,0169
  • ALTIN
    4656.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Gazze'de gazeteciler Siyonist İsrail'in hedefinde: 248'e yükseldi
Dünya

Gazze'de gazeteciler Siyonist İsrail'in hedefinde: 248'e yükseldi

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda foto muhabiri Resmi Cihad Salim yaşamını yitirdi. 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı 248'e çıktı.

AA2 Eylül 2025 Salı 18:31 - Güncelleme:
Gazze'de gazeteciler Siyonist İsrail'in hedefinde: 248'e yükseldi
ABONE OL

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada Foto Muhabiri olarak çalışan Resmi Cihad Salim'in İsrail saldırılarında Gazze'de yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail ordusunun soykırım yaptığı ve gazetecileri doğrudan hedef aldığı Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden gazetecilerin sayısının 248'e çıktığı aktarıldı.

İsrail'in Filistinli gazetecileri sistematik olarak hedef alması en güçlü şekilde kınandı.

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu ve Arap Gazeteciler Federasyonu ile tüm gazetecilik kuruluşlarına Filistinli gazeteci ve medya çalışanlarına yönelik suçları kınama çağrısı yapıldı.

İsrail'in işlediği "iğrenç ve vahşi" olarak nitelenen bu suçlardan İsrail ile ABD yönetiminin yanı sıra Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa gibi ülkeler sorumlu tutuldu.

Uluslararası toplum ve kuruluşlara İsrail'in suçlarını durdurma ve bu suçlardan sorumlu tutularak hesap vermesini sağlama çağrısında bulunuldu.

ÖNERİLEN VİDEO

MSB'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.