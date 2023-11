Gazze'de geçici ateşkes bugün başlıyor

İsrail ve Filistin arasındaki esir takası anlaşması kapsamındaki 4 günlük insani ara bugün başlayacak. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Majed el-Ansari, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlediği basın toplantısında, İsrail ve Filistin arasındaki insani aranın bugün saat 07.00'da başlayacağını duyurarak, "Aynı aileden olan rehineler aynı bölgede bir araya getirilecek. Dört gün içinde toplamda 50 kişi olmak üzere mutabakata varılan sayıda sivili içerecek" dedi.

Taraflar arasındaki görüşmelerin çok güzel ve olumlu bir havada geçtiğini ifade eden el-Ansari, "güvenlik nedeniyle" esirlerin Gazze Şeridi'nden çıkarılacağı yollara ilişkin bilgi paylaşamayacağını ifade ederek, "Buradaki asıl amacımız rehinelerin güvenliğidir" dedi.

"ODAK NOKTAMIZ KADINLARI VE ÇOCUKLARI MÜMKÜN OLAN EN KISA SÜREDE TEHLİKEDEN UZAKLAŞTIRMAK"

El-Ansari, Kızıl Haç ve çatışmanın taraflarıyla işbirliği yapılacağını aktardı. İsrailli olmayan esirlerin serbest bırakılmasıyla ilgili bir soruyu yanıtlayan El Ensari, "Rehinelere öncelik verme kriterleri tamamen insani nitelikteydi ve odak noktamız kadınları ve çocukları mümkün olan en kısa sürede tehlikeden uzaklaştırmaktı" dedi.



"AMACIMIZ BU ANLAŞMANIN KALICI BİR ATEŞKESLE SONUÇLANMASIDIR"

İnsani yardımın anlaşmanın "ayrılmaz bir parçası" olduğunu belirten el-Ansari, "Yardımların Refah kapısından en kısa sürede ulaşmasını bekliyoruz. Gazze'deki ihtiyacın çok küçük bir kısmı olacak. Gazze'de ihtiyaç çok büyük. Tabii ki amacımız bu anlaşmanın kalıcı bir ateşkesle sonuçlanmasıdır" dedi.



"İSRAİL TARAFINDA DA BİR SERBEST BIRAKILMANIN GERÇEKLEŞMESİNİ BEKLİYORUZ"

Gazze Şeridi'nden serbest bırakılan esirlere karşılık İsrail hapishanelerinden kaç Filistinli mahkumun serbest bırakılacağına dair bilgi veremeyeceğini aktaran el-Ansari, "Fakat anlaşmanın karşılıklı olduğunu söyleyebilirim, rehinelerin saat 16:00 civarında serbest bırakılması sonucunda İsrail tarafında da bir serbest bırakılmanın gerçekleşmesini bekliyoruz" dedi.



Esirlerin ve mahkumların isimlerinin yer aldığı listeler hakkında "günden güne ilerleyen bir süreç" olduğunu belirten el-Ansari, "Her iki listeyi de ne zaman onaylatırsak, o zaman insanları dışarı çıkarma sürecine başlayabiliriz. Ancak zaman aralıkları konusunda bir anlaşma var. Ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor" dedi.

GAZZE ŞERİDİ'NDEN 16.00'DA 13 KİŞİDEN OLUŞAN İLK SİVİL GRUP SERBEST BIRAKILACAK

El-Ansari, 13 kişiden oluşan ilk sivil grubun da yerel saatle 16.00'da Gazze Şeridi'nden serbest bırakılacağını bildirerek, söz konusu grubun kadın ve çocuklardan oluşacağını aktardı. El-Ansari, "Bu serbest bırakmalar her gün hareket etmek için bölgenin çok daha güvenli olacağı belirli bir zaman aralığında gerçekleşecek. Kızıl Haç'a teslim edilecekler ve amaç transferi tüm taraflar için mümkün olduğunca güvenli hale getirmek" dedi.



Taraflar arasındaki insani aranın bozulmasına neyin yol açacağına ilişkin bir soruyu yanıtlayan el-Ansari, "Anlaşma dört gün içinde çatışmaların tamamen durdurulmasıyla ilgili. Dolayısıyla herhangi bir şekilde düşmanlıkların yeniden başlaması bir ihlal olacaktır. İletişim hatlarının açık kalması çok önemli, böylece muhtemel bir ihlal, nasıl tanımlanırsa tanımlansın, her iki tarafa da derhal iletilir ve bundan geri dönmenin ve anlaşmaya devam ettiğimizden emin olmanın bir yolu olur" dedi.

"GÖRÜŞMELERİN HER İKİ TARAFIN DA ANLAŞMAYA BAĞLILIĞINI GÖSTERDİĞİ ÇOK OLUMLU BİR ORTAMDA GERÇEKLEŞTİĞİNİ BİLDİRMEKTEN MUTLULUK DUYUYORUZ"

Bugün başlaması beklenen insani aranın ertelenmesine değinen el-Ansari, "Herhangi bir gecikme yaşamayacağımızı umuyoruz ve sanırım şu anda her şeyin yerli yerinde olduğu ve sahaya inmeye hazır olduğumuz bir noktaya ulaştık. Sabah saat 07.00'da her şeyin duracağını ve insani duraklamanın başlayacağını umuyoruz. Bunun nasıl olacağına dair ayrıntılar üzerindeki tartışmalar çok zordu. Rehinelerin kurtarılması sürecinde hiçbir şeyin zarar görmeyeceğinden emin olmak istedik ama aynı zamanda anlaşmanın parametreleri üzerinde her iki tarafın da operasyonel anlamda mutabık kalmasını istedik. Bunun için her iki taraf arasında çok sayıda görüşme yapılması gerekti, ancak görüşmelerin her iki tarafın da anlaşmaya bağlılığını gösterdiği çok olumlu bir ortamda gerçekleştiğini bildirmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.



İnsani aranın sadece Gazze Şeridi'ni kapsadığını ifade eden el-Ansari, Katar'ın sadece İsrail ve Filistin arasında arabuluculuk yaptığı belirterek, "Diğer cepheler hakkında konuşmuyoruz. Özellikle Gazze'deki durum hakkında konuşuyoruz" dedi.

"AMACIMIZ HERKESİN ACI ÇEKTİĞİ BU SAVAŞA SON VEREBİLECEK DAHA FAZLA DURAKLAMANIN ÖNÜNÜ AÇMAK"



Taraflar arasında kalıcı bir ateşkes ihtimaline dair gelen bir soruya yanıt veren el-Ansari, "Tarafların bu konuda son derece kararlı oldukları düşünüyoruz. Amacımız bu anlaşmaya varmak ve herkesin acı çektiği bu savaşa son verebilecek daha fazla duraklamanın önünü açmak. Umarım bu son çok yakında gerçekleşir ve kalıcı bir ateşkese ulaşmak bunu inşa etmemiz gerekir" dedi.

HAMAS, İNSANİ ARANIN BAŞLAYACAĞINI DOĞRULADI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'ndeki insani aranın başlayacağını ve 4 gün süreceğini doğrulayarak, "4 gün içinde 50 rehine serbest bırakılacak" ifadelerini kullandı. Kassam Tugayları ayrıca, her İsrailli rehineye karşılık İsrail hapishanelerindeki 3 Filistinli mahkumunun serbest bırakılacağını açıkladı.



İSRAİL, SERBEST BIRAKILACAK İLK ESİRLERİN LİSTESİNİ ALDI

İsrail Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde serbest bırakılacak ilk esirlerin listesinin ellerine ulaştığı belirtilerek, "İlgili yetkililer listenin ayrıntılarını kontrol ediyor ve şu anda tüm ailelerle iletişim halinde" denildi.