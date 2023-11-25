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Dünya

Gazze'de geçici ateşkes sonrası ağır bilanço! Günlük 500 tır insani yardım şart

İşgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımında 50. güne girilirken, dün sabah devreye giren 4 günlük ateşkesle bölgeye yardım girişleri sağlanmaya başlandı. Gazze halkının günlük 400 bin litre yakıta, 500 tırlık mal ve ürün girişine ihtiyacı olduğu belirlendi.

AA25 Kasım 2023 Cumartesi 02:32 - Güncelleme:
Gazze'de geçici ateşkes sonrası ağır bilanço! Günlük 500 tır insani yardım şart
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İsrail ve Hamas arasındaki 4 günlük uzlaşıyla Gazze'de başlayan 4 günlük insani ara kapsamında, bölgenin normal şartlarda günlük 400 bin litre yakıta, 500 tırlık mal ve ürün girişine ihtiyaç duyduğu belirtildi.

Hastanelerde birincil ihtiyaç olan ve kuyulardan su çıkarılmasına olanak sağlayan dizel yakıt, Gazze halkı için hayati öneme sahip.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yakıt girişini engellemesiyle birçok hastane elektriksiz kaldığı için faaliyetlerini sürdürememiş, ambulanslar hizmet dışı olmuş, doktorlar cep telefonu ışığıyla cerrahi operasyonlar yapmak zorunda kalmıştı.

Gazze'deki çatışmaların ilk haftasında, bölgedeki tek elektrik santrali yakıt yetersizliği nedeniyle elektrik üretimini durdurmuştu.

Daha sonra da hastaneler, telekomünikasyon şirketleri, sağlık merkezleri, evler ve kuyudan su çıkarmada kullanılan jeneratörleri çalıştırmak için gerekli olan yakıt tükenmişti.

Hamas, 23 Kasım'da insani aranın, Gazze'nin tüm bölgelerine ulaştırılmak üzere günlük 200 yardım tırı ile 4 yakıt tırının girişini kapsadığını duyurmuştu.

İsrail ile Hamas arasındaki uzlaşma çerçevesinde çatışmalara verilecek 4 günlük insani ara, dün saat 07.00'de (TSİ 08.00) yürürlüğe girmişti.

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