Dünya

Gazze'de hac özlemi büyüyor

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü abluka ve saldırılar nedeniyle Filistinliler, üç yıldır hac ibadetini yerine getiremiyor. Kapalı sınır kapıları ve ağır insani şartlar nedeniyle binlerce kişi Mekke'ye gitme hayali kuruyor.

IHA19 Mayıs 2026 Salı 10:52 - Güncelleme:
Gazze'de hac özlemi büyüyor
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun kasabasındaki evini terk etmek zorunda kalan Huda Avad, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların şu anda hac için Suudi Arabistan'a gittiğini, ancak Gazze halkının savaşın başlangıcından beri bu fırsattan mahrum bırakıldığını söyledi. Avad, "Tüm diğer Müslümanlar gibi Mekke ve Medine'yi ziyaret etmeyi diliyoruz" ifadelerini kullanarak, saldırıların, korkunun ve İsrail'in kısıtlamalarının Filistinlilerin özgürce seyahat etmesini engellemeye devam ettiğini belirtti. Gazze halkının günlük yaşamlarında büyük zorluklarla karşı karşıya olduğunu kaydeden Huda Avad, gelecek yıl bölgedeki Filistinlilerin hac yapabilmesini umut ettiğini ifade etti.

"TÜM DİĞER MÜSLÜMANLAR GİBİ MEKKE VE MEDİNE'Yİ ZİYARET ETMEYİ DİLİYORUZ"

"GELECEK YIL HAC YAPABİLMEK İÇİN DUA EDİYORUM"

İsrail tarafından yerinden edilmiş bir diğer Filistinli Mahmud Siyam ise Kabe'ye ulaşamamanın ve Mescid-i Nebevi'yi ziyaret edememekten büyük üzüntü duyduğunu vurguladı. Siyam, "Gelecek yıl hac yapabilmek için dua ediyorum" şeklinde konuşarak, Arap ve İslam ülkelerine Filistinlilerin kutsal topraklara ulaşmasına yardımcı olmaları çağrısında bulundu.

"SAVAŞ YÜZÜNDEN ÜÇ YILDIR HACDAN MAHRUM BIRAKILDIK"

Gazzeli Cemal el- Batsh, savaş ve abluka altında Gazze halkının hac yapamamasını "gerçek bir felaket" olarak nitelendirdi. Cemal el- Batsh, "Savaş yüzünden üç yıldır hacdan mahrum bırakıldık. Yapabildiğimiz tek şey, bu acının ve bu savaşın sona ermesi için dua etmek; böylece Suudi Arabistan'a gidip İslam'ın bu temel şartını yerine getirebiliriz" şeklinde konuştu.

"KAPILAR YALNIZCA HACILARA KAPALI DEĞİL, HASTALARA VE ÖĞRENCİLERE DE KAPALI"

Arap ve İslam ülkelerinin yanı sıra Gazze halkına yardım edebilecek tüm tarafları sınır kapılarının yeniden açılması için çalışmaya çağıran Hadır Cündiye, "Bu kapılar yalnızca hacılara kapalı değil, hastalara ve öğrencilere de kapalı. Bu da onların yeniden açılmasını Gazze halkı için acil bir ihtiyaç haline getiriyor" dedi. Cündiye, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin hac ibadetinden üç yıldır mahrum bırakıldığını, bunun İslam'ın temel şartlarından biri olmasına rağmen yerine getirilemediğini belirterek, yıkıcı savaşın büyük acılara yol açtığını ve insanların dini görevlerini yerine getirmesine yardım etmenin dünyanın onlar için yapabileceği en az şeylerden biri olduğunu vurguladı.

"GAZZE'DE BİRÇOK İNSAN HAC YAPMANIN HAYALİNİ KURUYOR"

Muhammed el-Kafarna ise sınır kapılarının yeniden açılmasını, böylece hacıların Kabe'ye ulaşıp tavaf yapabilmesini ve Mescid-i Nebevi'yi ziyaret edebilmeyi umut ettiğini söyledi. El-Kafarna, "Gazze'de birçok insan hac yapmanın hayalini kuruyor, ancak savaş ve abluka buna engel oluyor" şeklinde konuştu. El-Kafarna, Arap ve İslam dünyasına İsrail'e baskı yaparak sınır kapılarını yeniden açmasını ve Filistinlilerin dünyanın başka yerlerindeki Müslümanlar gibi seyahat edip hac yapabilmesini sağlaması çağrısında bulundu.

