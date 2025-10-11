Gazze'de hayat yeniden canlanacak: 24 saatte 5 bin faaliyet tamamlandı

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden kısmi çekilmesi ve ateşkesin devreye girmesinin ardından bakanlıklar ve kamu kurumlarınca yürütülen kapsamlı bir acil durum planı kapsamındaki çalışmalara değinildi.

Hükümetin, bölgede gündelik yaşamın kademeli şekilde yeniden tesis edilmesini öngören olağanüstü plan kapsamında çalışmalarına devam ettiği belirtilen açıklamada, son 24 saatte 5 binden fazla saha, hizmet ve insani görevin tamamlandığı kaydedildi.

Açıklamaya göre, bunlar arasında Sağlık Bakanlığı personeli, hastaneler ve saha merkezleri tarafından yürütülen cerrahi operasyonlar, yaralı ve hastalara ilk müdahale, yaralılar ile kronik hastaları takip gibi 1200'den fazla tıbbi ve sağlık faaliyeti bulunuyor.

Sivil Savunma ekipleri, polis ve belediye personeli tarafından ise cenazelerin çıkarılması, enkazın kaldırılması ve yıkılan bölgelerin güvenliğinin sağlanması gibi 850'den fazla arama-kurtarma ve yardım faaliyeti gerçekleştirildi.

Belediyeler ile su ve elektrik müdürlükleri de su ve kanalizasyon hatlarını yeniden çalıştırmak, enkaz ve atıkları temizlemek ve bazı sokakları yeniden trafiğe açmak gibi 900'den fazla görevi yerine getirdi.

Ayrıca gıda paketlerinin dağıtımı, yemek dağıtım noktalarının ve barınma malzemelerinin tedariki gibi 700'den fazla insani ve yardım görevinin yanı sıra barınma merkezlerinde 650'den fazla toplumsal görev; yardımların ulaştırılması ve çeşitli faaliyetlerin belgelenmesi ile ilgili 700'den fazla lojistik, organizasyon ve medya görevi tamamlandı.

Hükümetin iki yıl süren soykırım boyunca 8 binden fazla personel ve çalışanını kaybetmiş olmasına rağmen çalışmalarını sürdürdüğü vurgulandı.

Açıklamada ayrıca uluslararası topluma ve insani yardım kurum ve kuruluşlarına hükümetin çalışmalarını sürdürebilmesi için saha desteğinin artırılması, acil lojistik malzeme sağlanması çağrısında bulunuldu.

Bunun da bölgedeki ablukanın kaldırılması ve tüm sınır kapılarının siyasi kısıtlama olmaksızın derhal açılmasıyla mümkün olabileceği vurgulandı.

Mısır'da varılan anlaşma sonrası Gazze Şeridi'nde ateşkes 10 Ekim'de yerel saatle 12.00'de devreye girmişti.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin "sarı hat" olarak tanımlanan noktalara doğru kısmi çekilmesinin tamamlandığı belirtilmişti.