Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 48 bin 348'e yükseldi

İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saatte gerçekleştirdiği saldırı sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Ayrıca daha önce saldırılarda yıkılan bir binanın enkazında 1 sivilin cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı. Son verilerle birlikte İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda toplam can kaybının 48 bin 348'e, yaralı sayısının da 111 bin 761'e yükseldiği kaydedildi.