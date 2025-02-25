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Dünya

Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 48 bin 348'e yükseldi

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne son 24 saatte gerçekleştirdiği saldırı sonucu 1 kişinin hayatını kaybetmesi ve daha önce yıkılan bir binanın enkazından 1 sivilin cansız bedeninin çıkarılmasıyla bölgede toplam can kaybı 48 bin 348'e yükseldi.

IHA25 Şubat 2025 Salı 16:27 - Güncelleme:
Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 48 bin 348'e yükseldi
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İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saatte gerçekleştirdiği saldırı sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Ayrıca daha önce saldırılarda yıkılan bir binanın enkazında 1 sivilin cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı. Son verilerle birlikte İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda toplam can kaybının 48 bin 348'e, yaralı sayısının da 111 bin 761'e yükseldiği kaydedildi.

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