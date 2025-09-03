Gazze'de insani kriz: 367 Filistinli açlıktan şehit oldu

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, açlıktan hayatını kaybedenlere ilişkin son bilgiler paylaşıldı. Açıklamada, son 24 saatte 1'i çocuk 6 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısının 131'i çocuk olmak üzere 367'e yükseldiği kaydedildi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın (IPC) 22 Ağustos'taki açıklamasıyla Gazze'de kıtlık ilan etmesinden bu yana ise 16'sı çocuk 89 kişinin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiği ifade edildi.

IPC tarafından yayımlanan son raporda, "15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze kentindeki kıtlığın 'felaket seviyesi' olarak bilinen 5. seviyede olduğunun kanıtlarla doğrulandığı" bildirilmişti.

IPC'nin raporunda "22 ay süren acımasız çatışmaların ardından Gazze Şeridi'nde yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya." tespitine yer verilmişti.

İşte dakika dakika bölgede yaşanan son gelişmeler:

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda bir hamile kadın ve bebeği olmak üzere 13 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze'de açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 6 artarak 131'i çocuk, 367'ye yükseldi

04:37 İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Yemen'e saldırılarla hedef aldıkları İran destekli Husilerin liderlerinin başkent Sana'yı terk ettiğini ileri sürdü.

01:10 İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yaralanan ve tedavi için aileleriyle birlikte Lübnan'a gönderilen Filistinli 8 çocuk, başkent Beyrut'a geldi.