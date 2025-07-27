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Dünya

Gazze'de insani kriz derinleşiyor: Şehit sayısı 60 bine yaklaştı

Soykırımcı İsrail'in ablukası altında olan Gazze Şeridi'nde şehit sayısı günden güne artıyor. İsrail'in bombalı saldırılarının yanı sıra açlığa da mahkum edilen Gazze'de son 24 saatte 88 can kaybının kayıtlara geçmesiyle şehit sayısı 59 bin 821'e yükseldi.

IHA27 Temmuz 2025 Pazar 19:48 - Güncelleme:
Gazze'de insani kriz derinleşiyor: Şehit sayısı 60 bine yaklaştı
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, can kaybı her geçen gün artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 88 can kaybının kayıtlara geçtiğini belirterek, 374 kişinin de yaralandığını aktardı. Bakanlık, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 6 kişinin daha açlıktan veya yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade ederek, son verilerle birlikte yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 87'si çocuk olmak üzere toplamda 133'e ulaştığını açıkladı.

İsrail'in ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana toplam can kaybının 8 bin 657'ye, yaralı sayısının ise 32 bin 810'a yükseldiği kaydedildi. Son verilerle birlikte İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 59 bin 821'e, yaralı sayısı ise 144 bin 851'e yükseldi.

  • gazze
  • açlık
  • israil
  • saldırı
  • soykırım

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