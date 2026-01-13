Gazze'de insani kriz derinleşiyor: Soykırımla beraber soğuk da can alıyor

Şiddetli yağmur ve rüzgar, özellikle yerinden edilmiş Filistinlilerin yaşamları için doğrudan bir tehdit haline gelirken, zaten çökmüş olan insani sistem daha da kırılganlaşıyor.

Bu kriz, Ekim 2023'te başlayan ve hâlen süren İsrail saldırıları ve ablukasıyla derinleşen yıkım, saldırıların neden olduğu acıların bir uzantısı olarak, Gazze'deki insani durumun ne denli kırılgan hale geldiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Dün akşamdan bu yana kutup kökenli fırtına Gazze'yi etkisi altına aldı.

İlk belirlemelere göre 5 Filistinli hayatını kaybetti, yerinden edilmiş insanların kaldığı çadırlarda yoğun hasar meydana geldi.

Gazze'deki Hükümet Medya Ofisi, kış mevsiminin başlamasından bu yana şiddetli soğuk nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının yediye yükseldiğini, Ekim 2023'ten bu yana ise soğuk ve barınma yetersizliği kaynaklı ölümlerin toplamda 21'i çocuk olmak üzere 24'e ulaştığını bildirdi.

Gazze Sivil Savunma İdaresi de şiddetli yağmur ve rüzgar nedeniyle kısmen çöken binalar sonucu 4 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sağlık kaynakları ise Gazze kentinde çadırında bulunan yaşlı bir Filistinli erkeğin, yıkılmış bir cami minaresinden düşen molozların üzerine gelmesi sonucu yaşamını yitirdiğini bildirdi.

FIRTINANIN YIKICI ETKİLERİ

Gazze Belediyesi Sözcüsü Hüsnü Mühenna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Şiddetli rüzgarlar ve yoğun yağışlar, özellikle batı bölgeleri ve alçak kesimlerde bulunan, evlerini kaybetmiş yerinden edilmiş insanların barındığı binlerce çadırı uçurdu ve su altında bıraktı." dedi.

Mühenna, çok sayıda barınağın artık yaşanamaz hale geldiğini belirterek, fırtınanın etkilerinin devam eden savaşın yıkıcı sonuçlarından ayrı düşünülemeyeceğini vurguladı.

Gazze'deki yerinden edilmiş insanların kamplarının büyük bölümünün kış koşullarına hazırlıksız durumdaolduğuna dikkati çeken Mühenna, battaniye, yatak ve ısınma araçlarının ciddi biçimde eksik olması, özellikle çocuklar, kadınlar ve yaşlılar için hayati risk oluşturduğunu belirtti.

Mühenna, "Altyapının, su ve kanalizasyon şebekelerinin ve yolların büyük ölçüde tahrip edilmesi, her fırtınayı çifte insani felakete dönüştürüyor. Mevcut sağlık ve çevre krizleriyle birlikte bu durum, hastalıkların ve salgınların yayılma riskini artırıyor" ifadelerini kullandı.

Yerinden edilmiş binlerce aile, soğuk ve yağmura dayanıklı olmayan çadırlarda yaşam mücadelesi verdiğini aktaran Mühenna, kış mevsiminin artık geçici bir doğa olayı değil, savaşın uzantısı haline gelmiş durumda olduğunu vurguladı.

Mühenna, uluslararası toplum ve insani yardım kuruluşları acil müdahale çağrısı yaparken, bu fırtınanın "yalnızca sert hava koşulları değil, aynı zamanda küresel vicdan için bir sınav olduğunu" kaydetti.

MÜDAHALE YETERSİZLİĞİ

Gazze Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal da mevcut fırtınanın insani felaketi ciddi biçimde ağırlaştırdığını belirterek, sel baskınları, çadırların uçması ve daha önce bombardımanla hasar görmüş binaların çökmesi nedeniyle saatler içinde yüzlerce yardım çağrısı aldıklarını söyledi.

Basal, "Sivil savunma ekipleri hasarlı binaların yeniden çöktüğünü gözlemliyor. Devam eden hava koşulları daha fazla can kaybına yol açabilir. Özellikle yakıt kıtlığı ve ağır ekipman eksikliği, müdahale kapasitemizi ciddi biçimde sınırlıyor" dedi.

Ekipler, yaygın yıkım ve ciddi ekipman eksikliği altında zorlu koşullarda çalışmalarını sürdürürken, her kurtarma operasyonu büyük güçlüklerle gerçekleştiriliyor.

Aralık ayından bu yana Gazze'yi vuran fırtınalar sırasında, daha önce bombardımanda hasar gören çok sayıda bina çöktü ve can kayıpları yaşandı.

ATEŞKES SONRASI DEVAM EDEN ABLUKA

Resmî verilere göre, yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail, barınma malzemeleri, çadırlar, mobil evler ve yeniden inşa için gerekli inşaat materyallerinin Gazze'ye girişine izin verme taahhüdünü büyük ölçüde yerine getirmedi.

İsrail'in ABD'nin desteğiyle Ekim 2023'te başlayan saldırıları sonucu iki yılı aşkın süre devam eden yıkım sürecinde 71 binden fazla Filistinlinin ölümüne, 171 binden fazla kişinin yaralanmasına ve sivil altyapının yaklaşık yüzde 90'ının tahrip olmasına yol açtı.

Birleşmiş Milletler, Gazze'nin yeniden inşası için gereken maliyeti yaklaşık 70 milyar dolar olarak tahmin ediyor.