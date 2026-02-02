Gazze'de insani yardım krizi! İspanya sert tepki gösterdi

İspanya hükümeti, İsrail'in "Sınır Tanımayan Doktorlar" (MSF) örgütünün Gazze'deki faaliyetlerini yasaklama kararını kınadı.

İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in MSF'nin Gazze'deki faaliyetlerini durdurmaya zorlama kararının kınandığı belirtildi.

İsrail hükümetine, "uluslararası insancıl hukuka uymak, tüm insanların acılarını azaltmak ve onurlarını korumak için uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini hatırlatan" İspanya hükümeti, MSF'nin "Gazze ve Batı Şeria'da hayat kurtaran hizmetlerde yeri doldurulamaz yardımlar sağladığını" vurguladı.

Açıklamada, Filistin'de faaliyet gösteren uluslararası sivil toplum örgütlerinin "Filistinlilerin dayanılmaz şiddete maruz kaldığı Gazze Şeridi'nde, felaket düzeyinde olan insani durumu onarmak için hayati önem taşıdıkları" kaydedildi.

- GAZZE'DE FELÇ OLAN SAĞLIK SİSTEMİ

Gazze'de faaliyet gösteren en büyük insani yardım kuruluşlarından biri olan MSF'nin çalışmalarının durdurulmasının, bölgede halihazırda ciddi biçimde kısıtlı olan sağlık hizmetlerini daha da olumsuz etkileyeceği değerlendiriliyor.

Gazze'de sağlık sistemi, yakıt, ilaç ve tıbbi malzeme yetersizliği ile insani yardım girişlerine getirilen kısıtlamalar nedeniyle neredeyse tamamen felç olmuş durumda.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında sağlık tesisleri ve ilaç depoları da hedef alındı, sağlık çalışanları alıkonuldu ve tıbbi malzemelerin bölgeye girişi büyük ölçüde engellendi.

Gazze'de 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail'in yükümlülüklerini yerine getirmediği, bölgeye giren tıbbi yardım kamyonlarının aylık ihtiyacın yüzde 30'unun altına düştüğü bildiriliyor. Bu durumun ilaçlarda yüzde 52, tıbbi sarf malzemelerinde ise yüzde 71'lik eksikliğe yol açtığı kaydediliyor.

İsrail Diaspora İşleri ve Antisemitizmle Mücadele Bakanlığı, 1 Şubat'ta yaptığı açıklamada, işgal altındaki Filistin topraklarındaki çalışanlarının listesini teslim etmediği gerekçesiyle MSF'nin 28 Şubat'tan itibaren faaliyetlerine son verilip, Gazze'den çıkarılacağını duyurmuştu.