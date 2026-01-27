İSTANBUL 16°C / 8°C
Dünya

Gazze'de insanlık dondu: 12 günlük bebek hayatını kaybetti

İşgalci İsrail'in yakıt ve insani yardım girişini engellediği Gazze Şeridi'nde, dondurucu soğuklar nedeniyle 12 günlük bir bebeğin hayatını kaybettiği bildirildi.

27 Ocak 2026 Salı 14:53
Gazze'de insanlık dondu: 12 günlük bebek hayatını kaybetti
ABONE OL

Katil İsrail'in, yakıt ve insani yardım girişini engellediği Gazze Şeridi'nde 12 günlük bir bebeğin dondurucu soğuk sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "12 günlük Heysem Ebu Kas, aşırı soğuk nedeniyle Rantisi Hastanesi'nde hayatını kaybetti." ifadesi kullanıldı.

Kış ayından bu yana Gazze'de soğuk havadan korunamadığı için hayatını kaybeden çocukların sayısının 11'e yükseldiği belirtildi.

Ateşkese rağmen insani krizin derinleştiği Gazze'de soğuk hava can almaya devam ediyor

İsrail'in ateşkese rağmen yardım girişini kısıtladığı Gazze Şeridi'nde, yüz binlerce kişi derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Bölgede etkili olan şiddetli yağış ve fırtına, çadırları kullanılamaz hale getirirken özellikle küçük bedenler soğuğa dayanamıyor.

Ateşkes anlaşması 10 Ekim'de yürürlüğe girmiş olsa da Gazze'deki insani durumda gözle görülür bir iyileşme yaşanmadı.

İsrail'in anlaşmada yer alan yükümlülükleri yerine getirmemesi, gıda, ilaç, tıbbi malzeme, yakıt ve barınma ekipmanlarının girişini kısıtlaması, krizin kalıcı hale gelmesine yol açıyor.

  • Gazze
  • İşgalci İsrail
  • 12 günlük bebek

