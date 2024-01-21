Gazze'de işgalci İsrail katliamı! Can kaybı 25 bini geçti

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 107. gününde sürüyor.

İSRAİL, GAZZE ŞERİDİ'NİN ÇEŞİTLİ BÖLGELERİNİ GECE BOYUNCA BOMBALADI

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, gece boyu devam eden İsrail saldırılarında aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu onlarca Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. İsrail savaş uçaklarının, Gazze kent merkezindeki Yermuk Pazarı'nda bir aracı hedef alması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Savaş uçaklarının ayrıca Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'nde bir evi hedef aldığı, çok sayıda Filistinlinin öldüğü ve yaralandığı belirtildi.

İsrail topçu birlikleri de Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un El-Menara Mahallesi'ne saldırılar düzenledi. Gazze Şeridi'ndeki Eş-Şati Mülteci Kampı'na ise gece boyunca hava saldırısı gerçekleştirildi.

Han Yunus'un batısındaki Emel Mahallesi'nin İsrail savaş uçakları tarafından hedef alınması sonucu bir Filistinli öldü çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail savaş gemileri de Deyr el-Belah ve Han Yunus kıyıları ile Han Yunus'taki Nasr Hastanesi'nin çevresini yoğun şekilde bombaladı.

İSRAİL'İN GAZZE'YE DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA ÖLDÜRÜLENLERİN SAYISI 25 BİN 105'E YÜKSELDİ

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne aylardır sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 25 bin 105'e, yaralı sayısı 62 bin 681'e çıktı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 178 Filistinlinin daha İsrail saldırılarında yaşamını yitirdiği, 293 kişinin yaralandığı belirtildi.

Saldırılar sonucu oluşan yıkımdan dolayı çok sayıda kişinin hala enkaz altında olduğu kaydedilen açıklamada, sivil savunma ve acil sağlık ekiplerinin bu kişilere ulaşmakta zorluk yaşadığı aktarıldı.

Bakanlık, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısının 25 bin 105'e, yaralı sayısının ise 62 bin 681'e yükseldiğini bildirdi.

HAMAS'TAN YENİ BİR ESİR TAKASINA YEŞİL IŞIK

İsrail ordusu bölgeyi yoğun bir şekilde vururken, Gazze Şeridi'nde tutulan esirlerin durumu bilinmiyor. Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Marzuk yaptığı açıklamada, Hamas hareketinin İsrailli esirleri tutmak istemediğini ve yeni bir esir takası anlaşması arayışında olduğunu söyledi. Marzuk, "Sonunda İsrail bir anlaşma yapmak zorunda kalacak, çünkü 100 günden fazla süren savaşta hiçbir esiri zorla geri alamadı" dedi.

Yemen'deki Husilere yönelik de konuşan Marzuk, Hamas'ın Husilerin Filistin halkına verdiği desteği ve Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirmeye yönelik tüm çabalarını takdir ettiğini belirterek, "Tüm güçleri bu soykırımı sona erdirmek için cesur ve ilkeli tutumlar almaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

ABD istihbarat verilerine göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarında Hamas savaşçılarının yüzde 20 ile 30'unu öldürdüğü ve bunun "Hamas'ı yok etme" amacı için çok yetersiz olduğu belirtildi.

Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Filistin devletinin kurulmasına karşı olduğunu" açıklamasına rağmen Orta Doğu'da iki devletli çözüm gündemiyle yarın Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplanacak.

İsrail güçlerinin 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 6 bin 170'e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 178 artarak 25 bin 105'e, yaralı sayısı 62 bin 681'e yükseldi.

ABD'li yayın kuruluşu CNN, uydu görüntüleri ve videolarda yaptığı incelemeler sonucunda, İsrail'in Gazze'de Hamas'ın elinde olan ve öldüğü bildirilen İsrailli esirlerin buralarda gömülü olup olmadığını anlamak için çok sayıda mezarlığı tahrip ettiğini ortaya koydu.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de toplanan binlerce hükümet aleyhine İsrailli, Netanyahu hükümetinin görevden alınmasını talep etti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda bir askerinin öldürüldüğünü bildirdi.

02:12 Senegal'in başkenti Dakar'da Gazzeli çocuklar yararına etkinlik düzenlendi.

01:49 Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, ABD'nin sadece iki devletli çözümden söz etmesi değil Filistin'i devlet olarak tanıması gerektiğini söyledi.

01:17 Yahudi yerleşimcilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah ve El Halil kentlerindeki Filistinlilerin yaşadığı yerleşim birimlerine saldırılarında maddi hasar meydana gelirken, 2 Filistinli yaralandı.

00:39 Fransa'da Yeşiller partili milletvekili Sabrina Sebaihi, Filistinliler için "kanser" nitelendirmesi yapan, İsrail vatandaşlığı da bulunan milletvekilli Meyer Habib hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suudi Arabistan, bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasında ısrarcı olduğunu, aylardır İsrail'in saldırılarına maruz kalan abluka altındaki Gazze Şeridi sakinlerinin zorla yerinden edilmesini kabul etmediğini belirtti.

00:00 İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki geniş bir yerleşim alanının tamamını havaya uçurdukları esnada sevinç çığlıkları attıkları görüntüler ortaya çıktı.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 10 bin 800'ü çocuk, 7 bin 250'si kadın olmak üzere 24 bin 927 Filistinli öldürüldü, 62 bin 388 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 194'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 530 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 369 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil ve 163 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.