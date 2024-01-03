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Dünya

Gazze'de İsrail askerlerinin ''çığlık'' dolu anları! Filistinli direnişçiler kıyamda

İsrail devlet televizyonu KAN, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'da Filistinli direnişçiler ile çıkan çatışmalarda yaralanan İsrail askerlerinin çığlık attığını gösteren görüntüleri yayınladı.

AA3 Ocak 2024 Çarşamba 06:30 - Güncelleme:
Gazze'de İsrail askerlerinin ''çığlık'' dolu anları! Filistinli direnişçiler kıyamda
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İsrail devlet televizyonu KAN'ın yayınladığı görüntülerde, bir apartman dairesinde Filistinli direnişçilerin ağır ateşine maruz kalan 16 İsrail askerinin yanı sıra yaralı askerleri kurtarmaya çalışan diğer askerler görülüyor.

Videolardan birinde bir askerin "Kardeşim öleceğim, ayakta duramıyorum, kardeşim bacaklarımı hareket ettiremiyorum" diye bağırdığı görülürken, tedavi gördüğü sırada kameraya konuşan asker, "Ellerimde ve bacaklarımda kanama olduğunu fark ettim." diyor.

Başka bir videoda ise bir asker "Ayağım, ayağım" diye bağırırken, ardından bir başka asker "Elimi kaybettim, elim yok, elim yok" diye bağırıyor. Asker, "Elimi kaybettiğimi ve tehlikeli bir bölgede olduğumu fark ettim." diye konuşuyor.

Asker, sol tarafa baktığını ve kendisine yardım edecek kimsenin olmadığını fark ettiğini, üzerlerine roket atıldığını, kendisinin ve herkesin öleceğini hissettiğini söylerken, onu kurtarmaya çalışan bir asker, "Hareket etmek zorundasın, yürümek zorundasın" diye bağırıyor.

Askerler daireyi boşaltırken askerlerden biri "Başka yaralı var mı?" diye bağırırken, başka bir asker "Bir yaralı var." şeklinde cevap veriyor.

KAN'ın haberinde, videoların askerlerin üzerine yerleştirilen kameralardan çekildiği ifade edildi.

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