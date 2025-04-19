Gazze'de İsrail katliamı! Çoğu çocuk ve kadın en az 25 Filistinli şehit oldu

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine şiddetli saldırılar düzenledi.

İsrail'in, Han Yunus kentindeki El-Mevasi bölgesinde yerinden edilen ailelerin sığındığı çadırları hedef alması sonucu 11 kişi şehit oldu.

Deyr el-Belah kentinde düzenlenen hava saldırısında ise 2 Filistinli yaşamını yitirdi. El-Bureyc Mülteci Kampı'nda da Filistinlilerin olduğu bölgelere saldırılar düzenlendi.

Gazze kentindeki Ebu Husayre Caddesi'nde bulunan çadırlara düzenlenen saldırıda 2 Filistinli şehit oldu, 4 kişi yaralandı.

Beyt Lahiya kentinde düzenlenen hava saldırısında ise 4 Filistinli şehit oldu.

İsrail ordusunun güneydeki Refah kentinin Nasr Mahallesi'ne düzenlediği topçu saldırısında 2 kişi, Han Yunus'taki Maan bölgesinde bir anne ve oğlu, Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki hava saldırısında da 2 kişi can verdi.

Saldırılarda çok sayıda kişi yaralanırken, hayatını kaybedenlerin çoğunu çocuklar ve kadınlar oluşturdu.

Görgü tanıkları, Han Yunus'un doğusundaki El-Karara bölgesinin doğusunda İsrail ordusuna ait askeri araçların yoğun ateş açtığını söyledi.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde de Filistinlilerin evlerine yoğun topçu atışları gerçekleştirdi.

İsrail ordusu, gece saatlerinde kentin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ne topçu saldırılarını yoğunlaştırdı ve buradaki konutları tahrip etmeyi sürdürdü.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları, sadece binaları değil, umutları ve yıllarca kurulan hayalleri de yıkıyor. Dün gece Han Yunus kentine düzenlenen hava saldırısında yerle bir edilen bir evde 18 aylık bebek Kenan Advan hayatını kaybetti. Ancak Kenan'ın hikayesi, yıkılan bir evden çok daha fazlasını anlatıyor. Filistinli gazeteci Ahmed Advan ve eşi Gazze şartlarında oldukça pahalı bir yöntem olan tüp bebekle 18 yıl aradan sonra sahip oldukları bebeklerini 18 ay sonra İsrail saldırısında kaybetti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 48 saatte 92 artarak, 51 bin 157'ye ulaştı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda çoğu çocuk ve kadınlardan oluşan 25 kişi yaşamını yitirdi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentinde yer alan Ras Ayn el-Avca köyüne baskın düzenleyerek Filistinlilerin mülklerine zarar verdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Gazze'ye yönelik soykırımından dolayı İsrail'i bir kez daha sert dille eleştirdi. Albanese, İspanya devlet radyosu RNE'ye verdiği demeçte, "Uluslararası hukuk, İsrail'in yaptığını yasaklıyor. Bu bir savaş değil, soykırım saldırısıdır." dedi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda çoğu çocuk ve kadınlardan oluşan 19 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail'in sınır kapılarını kapattığı Gazze Şeridi'nde yaşanan ilaç sıkıntısı, sağlık hizmetinin aksamasına ve hastaların ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına neden oluyor.

Filistin Kızılayı, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Beyt Furik beldesinde görev yapan bir ambulansa İsrail askerleri tarafından düzenlenen saldırıya ait görüntüleri yayımladı.

05.22 Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus şehrinde bulunan ev ve çadırlara düzenlediği son saldırılarda en az 7 kişi şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı.

Filistin İnsan Hakları Merkezi, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde "yaklaşan felaketin" önlenmesi için insani yardımların, özellikle tıbbi yardım malzemelerinin girişine izin verilmesi yönünde çağrıda bulundu.

01.43 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği saldırıda, çoğunluğunu çocukların oluşturduğu çok sayıda Filistinli yaralandı. Yaralılar, tedavi edilmek üzere kentteki Nasır Tıp Kompleksi'ne getirildi.

01.00 Fas'ta 58 kentte İsrail'in işlediği soykırıma karşı Gazze'ye destek gösterileri yapıldı.

00.00 Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Ortak Deklarasyonu'nda, İsrail parlamentosuna, uluslararası hukuk yükümlülükleriyle bağdaşmayan tüm yasa ve yasama girişimlerini geri çekmesi ve 15 Ocak 2025'te Gazze'de ilan edilen ateşkes anlaşmasının tüm aşamalarının uygulanmasını teminen derhal ve kalıcı bir ateşkes sağlanması çağrısı yapıldı.

- ⁠⁠ATEŞKESİ BOZAN İSRAİL ORDUSU, GAZZE'YE ŞİDDETLİ SALDIRILARI YENİDEN BAŞLATTI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1691 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 464 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 65'e yaralıların sayısı 116 bin 505'e yükseldi.