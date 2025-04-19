Gazze'de İsrail katliamı! Çoğu çocuk ve kadın en az 25 Filistinli şehit oldu

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine şiddetli saldırılar düzenledi.
İsrail'in, Han Yunus kentindeki El-Mevasi bölgesinde yerinden edilen ailelerin sığındığı çadırları hedef alması sonucu 11 kişi şehit oldu.
Deyr el-Belah kentinde düzenlenen hava saldırısında ise 2 Filistinli yaşamını yitirdi. El-Bureyc Mülteci Kampı'nda da Filistinlilerin olduğu bölgelere saldırılar düzenlendi.
Gazze kentindeki Ebu Husayre Caddesi'nde bulunan çadırlara düzenlenen saldırıda 2 Filistinli şehit oldu, 4 kişi yaralandı.
Beyt Lahiya kentinde düzenlenen hava saldırısında ise 4 Filistinli şehit oldu.
İsrail ordusunun güneydeki Refah kentinin Nasr Mahallesi'ne düzenlediği topçu saldırısında 2 kişi, Han Yunus'taki Maan bölgesinde bir anne ve oğlu, Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki hava saldırısında da 2 kişi can verdi.
Saldırılarda çok sayıda kişi yaralanırken, hayatını kaybedenlerin çoğunu çocuklar ve kadınlar oluşturdu.
Görgü tanıkları, Han Yunus'un doğusundaki El-Karara bölgesinin doğusunda İsrail ordusuna ait askeri araçların yoğun ateş açtığını söyledi.
İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde de Filistinlilerin evlerine yoğun topçu atışları gerçekleştirdi.
İsrail ordusu, gece saatlerinde kentin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ne topçu saldırılarını yoğunlaştırdı ve buradaki konutları tahrip etmeyi sürdürdü.
05.22 Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus şehrinde bulunan ev ve çadırlara düzenlediği son saldırılarda en az 7 kişi şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı.04.00 Filistin İnsan Hakları Merkezi, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde "yaklaşan felaketin" önlenmesi için insani yardımların, özellikle tıbbi yardım malzemelerinin girişine izin verilmesi yönünde çağrıda bulundu.
01.43 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği saldırıda, çoğunluğunu çocukların oluşturduğu çok sayıda Filistinli yaralandı. Yaralılar, tedavi edilmek üzere kentteki Nasır Tıp Kompleksi'ne getirildi.
01.00 Fas'ta 58 kentte İsrail'in işlediği soykırıma karşı Gazze'ye destek gösterileri yapıldı.
00.00 Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Ortak Deklarasyonu'nda, İsrail parlamentosuna, uluslararası hukuk yükümlülükleriyle bağdaşmayan tüm yasa ve yasama girişimlerini geri çekmesi ve 15 Ocak 2025'te Gazze'de ilan edilen ateşkes anlaşmasının tüm aşamalarının uygulanmasını teminen derhal ve kalıcı bir ateşkes sağlanması çağrısı yapıldı.
- ATEŞKESİ BOZAN İSRAİL ORDUSU, GAZZE'YE ŞİDDETLİ SALDIRILARI YENİDEN BAŞLATTI
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.
İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1691 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 464 kişi yaralandı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 65'e yaralıların sayısı 116 bin 505'e yükseldi.