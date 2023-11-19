Gazze'de İsrail terörü! Filistinlileri hem katledip hem de göçe zorluyorlar

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılar 44'üncü gününde de şiddetlenerek sürüyor.

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde yoğun bombardıman ve saldırılarla can kayıplarını artırırken, Gazzeli sivilleri göçe zorlamaya devam ediyor. Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan yaptığı Arapça açıklamada, İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze'nin kuzeyindeki dört bölgede yaşayan Filistinli sivillerden evlerini terk etmelerini istedi.

Adraee, nüfusun yoğun olduğu Cibaliya, Derac, Tuffah ve Şucaiyye bölgelerinin sakinlerine, İsrail ordusunun "güvenli" olduğunu iddia ettiği Selahaddin Yolu'nu kullanarak "bölgeyi derhal tahliye etmeleri" çağrısı yaptı. Açıklamada, bölgedeki sivillere bulundukları evlerini terk ederek Gazze'nin en güneyine gitmeleri için yerel saatle 16.00'ya kadar mühlet verildi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:



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İsrail ablukası ve saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan kanser hastaları, ne ilaç ne de tedavi olabilecekleri bir hastane bulabiliyor

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İsrail ordusu, yoğun saldırılarla işgal altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki dört bölgede daha Filistinli sivilleri güneye göç etmeye zorluyor.

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06:43 İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin ve Beytüllahim kentlerine İsrail askerlerinin düzenlediği baskın sırasında açtıkları ateş sonucu iki Filistinli hayatını kaybetti.

05:57 Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), ekiplerinden bir grubun Gazze'nin güneyine zorunlu geçişi sırasında İsrail saldırısına uğraması sonucu görevlilerinden birinin yakınının hayatını kaybettiğini açıkladı

05:10 Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Fransız mevkidaşı Catherine Colonna, Gazze'de etkin ve ivedi ateşkes imkanlarını görüştü

02:18 İran, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 2 okulu hedef almasını "şiddetle" kınadı

02:12 İsrail'in Haaretz gazetesi, polis kaynaklarına dayandırdığı haberinde, 7 Ekim'de Hamas'ın saldırısına müdahale eden bir İsrail savaş helikopterinin müzik festivalindeki sivilleri de vurduğunu iddia etti

01:56 Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Joe Biden'i, Gazze ve Batı Şeria'da Filistin halkına karşı işlenen soykırımı durdurmak için acil müdahaleye çağırdı.

1:50 Türkiye, İsrail'in Gazze'deki El-Fahura Okulu'na yaptığı saldırıyı kınadı

00:47 İsrailli Bakan Ben-Gvir, "Filistinli tutuklulara idam cezası" yasa tasarısının görüşüleceğini söyledi

00:37 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in ablukası ve saldırısı altındaki Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin artık hizmet veremediğini bildirdi

00:07 Suudi Arabistan ve Katar, İsrail ordusunun BM bünyesindeki okulu bombalamasını kınadı