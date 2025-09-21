Gazze'de İsrail vahşeti... 13 bebek yaşamını yitirdi

Ölen bebeklerden 10'unun annelerinin rahminde düşük sonucu yaşamını yitiren ceninler, 3'ünün ise kuvözde tedavi gören prematüre bebekler olduğu belirtildi. Sağlık kaynakları, vakalardan 6'sının Gazze Şeridi'nin kuzeyinden Han Yunus'a göç eden hamile kadınlardan kaynaklandığını aktardı. Zorunlu göç ve İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle annelerin maruz kaldığı yetersiz beslenme, yoğun korku, sürekli stres, yorgunluk ve tükenmişliğin düşükleri artırdığı ifade edildi. Hayatını kaybeden cenin ve bebekler, hastane morgundaki işlemlerin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Gazze Şeridi'nde İsrail askerlerini taşıyan bir aracın "devrilmesi" sonucu 10 askerin yaralandığı belirtildi.

10:33 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 31 Filistinli yaşamını yitirdi.

10:29 Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi'nde, son 24 saatte 13 bebeğin hayatını kaybettiğini duyurdu.

01:52 İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Karavet Beni Hassan Belediye Başkanı İbrahim Asi'yi gözaltına aldı.