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Dünya

Gazze'de İsrailli esirlerden 2'sinin daha cesedine ulaşıldı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerden 2'sinin cesedine Han Yunus kentinde ulaştığını ileri sürdü. Öte yandan İsrail medyası, Gazze Şeridi'nde 53 İsrailli esirin kaldığını iddia etti.

AA11 Haziran 2025 Çarşamba 23:27 - Güncelleme:
Gazze'de İsrailli esirlerden 2'sinin daha cesedine ulaşıldı
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İsrail ordusundan yapılan açıklamada, esirlerden birinin Yair Yaakov olduğu, diğerinin isminin ise daha sonra açıklanacağı belirtildi.

Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde bulunduğu ileri sürülen cesetlerin İsrail'e getirildiği kaydedildi.

ESİRLERİN AİLELERİNE BİLGİ VERİLDİ

İsrail polisi ile işbirliği içerisinde İsrail Ulusal Adli Tıp Enstitüsü'nün kimliğini belirlediği esirlerin ailelerine haber verildiği aktarıldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze Şeridi'ndeki tüm İsrailli esirleri getirmek için çalıştıklarını belirtti.

İsrail devlet televizyonu KAN, Gazze Şeridi'nde 53 İsrailli esirin kaldığını iddia etti.

Bu esirlerden 20'sinin canlı, 33'ünün ölü olduğu belirtildi.

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