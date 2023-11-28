Gazze'de kalıcı ateşkes için Beyaz Saray önünde açlık grevi başlatıldı

Amerikalı oyuncu Cynthia Nixon, New York ve Delaware gibi eyaletlerden yerel siyasetçiler ve önde gelen Müslüman ve Yahudi sivil toplum kuruluşlarından aktivistlerle Beyaz Saray önünde başlattığı açlık grevine ilişkin AA muhabirine konuştu.

Nixon, Amerikalıların önce Şükran Günü ardından da Noel tatili nedeniyle dikkatlerinin Gazze üzerinden başka yere çekildiğini, Gazze'de ateşkes çağrıları konusunda kazanılan ivmenin kaybedilmesinden endişe ettiğini belirtti.

Gazze'de İsrail saldırılarında son 7 haftada yüzde 70'i kadın ve çocuk 15 bin kişinin öldürülmesini "eşi benzeri görülmemiş şey" olarak nitelendiren Nixon, "Filistinlilerin öldürüldüğünü, bombalandığını ama aynı zamanda da açlığa mahkum edildiğini vurgulamak için bu açlık grevini başlattık." diye konuştu.

"FİLİSTİNLİLERİN BİDEN'IN POLİTİKALARI NEDENİYLE YAŞADIĞI AÇLIĞA AZ DA OLSA BİR IŞIK TUTACAĞIZ"



New York eyalet Temsilciler Meclisi Üyesi Zohran Mamdani de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'deki "insani ara"nın 2 gün daha uzatılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek "Ancak daimi bir ateşkese ihtiyacımız var. Tüm ailelerin bir arada yaşadığı bir dünya için mücadele veriyoruz. Bunu başarmanın yolu da bombalamalar ya da savaş değil, ateşkestir." dedi.

Mamdani, grevde yaptığı konuşmada da ABD Başkanı Joe Biden'ı "kalıcı ateşkes" için çağrıda bulunmaya davet ederek "Burada yapacağımız 5 günlük açlık greviyle Filistinlilerin Başkan'ımızın (Biden) politikaları nedeniyle yaşadığı açlığa az da olsa bir ışık tutacağız." ifadesini kullandı.

"Adalah Justice Project" isimli Filistinli insan hakları savunucusu grubun Strateji ve İletişim Direktörü olan yazar ve aktivist Sumaya Awad da Biden'ın, ABD'deki çoğunluğun "Gazze'de ateşkes" konusunda sesini dinlemediğini belirtti.

Awad, "Burada açlık grevi yapmamızın, bu yolu izlememizin nedeni, tüm ülkede sokaklara dökülen yüz binlerce Amerikalının dinlenmediğini hissetmemiz." dedi.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 241 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI MUTABAKATI



İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

İsrail ile Hamas arasındaki "insani ara" uzlaşısı kapsamındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 51 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 150 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.

Katar, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda "insani ara"nın 2 gün daha uzatıldığını duyurdu.