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Dünya

Gazze'de katil İsrail eliyle yağma! Havadan yardım planı başarısız oldu

Soykırımcı İsrail'in şiddetli saldırılarının yanı sıra aç bırakma politikası uyguladığı Gazze'de neden olduğu güvenlik problemleri nedeniyle dün bölgeye ulaştırılan yardım tırlarının yağmalandığı, havadan bırakılan yardımların 6'sından 4'ünün de İsrail ordusunun işgal ettiği bölgelere düştüğü bildirildi.

HABER MERKEZİ30 Temmuz 2025 Çarşamba 08:07 - Güncelleme:
Gazze'de katil İsrail eliyle yağma! Havadan yardım planı başarısız oldu
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Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, "Dün Gazze Şeridi'ne 109 yardım tırı girdi, bunların çoğu işgalci İsrail'in sistematik ve kasıtlı olarak neden olduğu güvenlik kaosu nedeniyle yağma ve hırsızlığa maruz kaldı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "İşgalci İsrail, kaos ve aç bırakma çerçevesinde insani yardımların dağıtımını engellemeyi ve sivilleri yardımlardan mahrum bırakmayı amaçlıyor." ifadelerine yer verildi.

Gazze'ye havadan bırakılan yardımların başarısız olduğu belirtilen açıklamada, havadan bırakılan yardımların 6'sından 4'ünün İsrail ordusunun işgal ederek sürgün emri çıkardığı ve sivillerin ölüm tehlikesi nedeniyle giremediği bölgelere düştüğü vurgulandı.

Yardımların çoğunun düştüğü bölgelere giren herkesin "doğrudan hedef alınma ve öldürülme tehlikesiyle karşı karşıya" olduğu aktarılan açıklamada, havadan yardım bırakmanın başarılı olmadığını, hatta açlık çeken sivillerin hayatını tehlikeye attığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in aç bırakma politikası uyguladığı Gazze Şeridi'nde sivillerin temel ihtiyaçlarının karışlanabilmesi için günlük en az 600 insani yardım ve yakıt tırının ulaştırılması gerektiği bildirildi.

İsrail'in mart ayından bu yana kapalı tuttuğu Gazze Şeridi'nin sınır kapılarının acil açılması çağrısı yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler gözetiminde insani yardımların ve bebek mamalarının dağıtılması istendi.

Açıklamada, Gazze'de açlıktan ölümlerin yaşandığı insani felaketten İsrail ve onu destekleyen ülkeler sorumlu tutuldu.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

03.06 Malta Başbakanı Robert Abela, ülkesinin eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu sırasında Filistin Devleti'ni tanıyacağını açıkladı.

02.25 Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile "Filistin devletini tanıma yönünde pratik adımlar atma" konusunu görüşerek, İngiltere'nin Filistin devletini tanıma niyetinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

01.57 İsrail, Gazze'deki ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan ve uluslararası sularda alıkonulan Hanzala gemisindeki 21 aktivistten 7'sini Ramle kentindeki Givon Hapishanesinde tutmaya devam ediyor.

01.07 İsrail'in şiddetli saldırılarının yanı sıra aç bırakma politikası uyguladığı Gazze'de neden olduğu güvenlik problemleri nedeniyle dün bölgeye ulaştırılan yardım tırlarının yağmalandığı, havadan bırakılan yardımların 6'sından 4'ünün de İsrail ordusunun işgal ettiği bölgelere düştüğü bildirildi.

- GAZZE "AÇLIKTAN" ÖLÜYOR

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık nedeniyle 88'i çocuk 147 kişi hayatını kaybetti.

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 60 bin 34 Filistinli hayatını kaybetti, 145 bin 870 kişi de yaralandı.

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