Gazze'de kıyım içler acısı: İşgalci İsrail 61 Filistinliyi daha katletti

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun sabah erken saatlerden itibaren yaptığı saldırılarda, Gazze'nin çeşitli bölgelerinde sivillere ait evler, yerinden edilenlerin barındığı çadırlar ve bir okul hedef alındı.

İsrail'in, son saldırıda Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Zuveyde beldesini hedef aldığı, bir kafeye düzenlenen saldırıda 6 Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Nuseyrat Mülteci Kampı'na yapılan topçu saldırısında 5'i çocuk 8 Filistinlinin öldüğü ifade edildi.

Rimal Mahallesi'nde yer alan su arıtma tesisine yönelik İsrail saldırısında 3 can kaybı olduğu ve yaralananların bulunduğu bilgisi verildi.

Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nde yerinden edilen sivillerin sığındığı İmam Şafi Okuluna yönelik İsrail bombardımanında 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.



Zeytun Mahallesi'nde 1 kadın İsrail saldırısında hayatını kaybetti.

Şehrin Şucaiye Mahallesi'nde el-Hikme Camisi yakınlarındaki saldırıda ise 2 Filistinli yaşamını yitirdi.



Gazze kentinin batısındaki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde yerinden edilmiş sivillerin barındığı Mevhubin Okulu yakınında bir eve düzenlenen hava saldırısında, 2'si çocuk 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Saldırılarda, okulun çevresinde kurulu olan ve yerinden edilenlerin kaldığı çok sayıda çadır da zarar gördü.

GAZZE'NİN ORTA VE GÜNEYİNE YOĞUN SALDIRILAR

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin batısında, İsrail ve ABD'nin ortak kurduğu sözde yardım dağıtım noktasına yakın bir bölgede yardım bekleyen sivillere ateş açması sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında yer alan Ribat Koleji yakınlarında yerinden edilen sivillerin kaldığı çadırlara İsrail askerlerinin ateş açması sonucu aralarında bir kadının da bulunduğu 3 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Han Yunus kentindeki Mevasi bölgesindeki Hanin Caddesi'nde yerinden edilen Filistinlilere ait çadırın hedef alınması sonucu 1 doktor ve 4 çocuğu yaşamını yitirdi. Söz konusu saldırı çevredeki bazı çadırlarda da yangın çıkmasına neden oldu.

İsrail'in Han Yunus'un Mevasi bölgesinde, yerinden edilen sivillerin barındığı bir çadıra insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda bir baba ve oğlu hayatını kaybetti.

İsrail'e ait helikopterin Megazi Mülteci Kampı'nda bir evi hedef alması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Aynı bölgedeki Bureyc Mülteci Kampı'nda bir apartman dairesine düzenlenen saldırıda 2 kardeş yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin batısında yardım bekleyen Filistinlileri bombalaması ve gerçek mermilerle ateş açması sonucu 3'ü çocuk 11 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze'nin doğusundaki Zeytun Mahallesi ile kuzeyindeki Cibaliya el-Beled bölgesini hedef aldığı iki hava saldırısında da biri kadın 4 Filistinli yaşamını yitirdi.