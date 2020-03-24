Gazze'de koronavirüs nedeniyle camiler 2 hafta kapalı kalacak

AA 24 Mart 2020 Salı 21:05 - Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 21:05

Gazze Vakıflar ve Din İşleri Bakanlık Müsteşarı Abdulhadi el-Aga, düzenlediği basın toplantısında, Gazze'deki alim ve müftülerin ortak kararıyla, koronavirüsün yayılmasını önleme amacıyla yarından itibaren tüm camilerde vakit ile cuma namazlarına ara verileceğini ve camilerin 2 hafta süreyle kapalı tutulacağını söyledi.

Öte yandan Gazze'de yayımlanan "Filistin" gazetesi de koronavirüs nedeniyle kağıt baskılı yayınını süresiz durdurduğunu açıkladı.

Filistin Sağlık Bakan Yardımcısı Yusuf Eburriş, 22 Mart'ta yaptığı açıklamada, "19 Mart'ta Pakistan'dan dönen iki kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle birlikte Gazze'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğünü" duyurmuştu.