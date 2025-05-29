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Dünya

Gazze'de kritik an! Hamas'tan resmi açıklama geldi

Hamas, ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff aracılığıyla iletilen yeni ateşkes taslağını teslim aldığını duyurdu. Öneri, Gazze halkının çıkarlarını gözeten kalıcı bir ateşkes hedefliyor. Hamas, süreci 'sorumluluk bilinciyle' incelediklerini ve yapıcı çabalara açık olduklarını belirtti.

AA29 Mayıs 2025 Perşembe 18:24 - Güncelleme:
Gazze'de kritik an! Hamas'tan resmi açıklama geldi
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Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu önerinin şu anda Hareket'in ilgili birimlerince "sorumluluk bilinciyle" incelendiği belirtildi.

Açıklamada, verilecek cevabın, "Gazze'deki Filistin halkının çıkarlarını koruyacak, insani yardımların ulaşmasına katkı sağlayacak ve kalıcı ateşkesin sağlanmasına hizmet edecek şekilde olacağı" belirtildi.

Hamas'ın bölgede adil ve kapsamlı çözüm için her türlü yapıcı çabayı değerlendirmeye açık olduğu vurgulandı.

Steve Witkoff'un önerisinin içeriğine dair detay verilmezken, bu girişimin mevcut ateşkes müzakereleri kapsamında atılmış yeni bir adım olduğu ifade ediliyor.

ABD YENİ ÖNERİDEN ÜMİTLİ

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff, Oval Ofis'te dün düzenlenen bir etkinlikte, ABD adına kendisinin yürüttüğü Gazze'de olası ateşkes sürecine ilişkin değerlendirmede bulunmuştu.

Witkoff, "Yakın zamanda teslim edilecek olan yeni anlaşma taslağını göndermek üzere olduğumuzu düşünüyorum. Bugün Başkan bunu inceleyecek. Geçici bir ateşkes ve uzun vadeli bir çözüm sağlanması; bu çatışmanın barışçıl bir şekilde çözülmesi konusunda çok iyi hislerim var." diye konuşmuştu.

Hamas da dün yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff ile Gazze'de bir ateşkes için genel çerçeve üzerinde anlaştıklarını duyurmuştu.

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