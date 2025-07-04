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Dünya

Gazze'de kritik dönemeç: Hamas'ın cevabı olumlu

Filistinli bir yetkili Reuters'a yaptığı açıklamada, Hamas'ın ABD'nin arabuluculuğunda sunulan Gazze'de ateşkes önerisine olumlu yanıt verdiğini söyledi.

İHA4 Temmuz 2025 Cuma 21:58 - Güncelleme:
Gazze'de kritik dönemeç: Hamas'ın cevabı olumlu
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Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de İsrail ile ateşkes ve esir takasına ilişkin teklife, Filistinli siyasi gruplarla istişare sonucunda verilen "olumlu yanıtın" arabuluculara iletildiği belirtildi.

Açıklamada, "Hamas, arabuluculara olumlu yanıt verdi ve bu teklifi uygulamak için hemen ciddi bir müzakere turuna girmeye tamamen hazır." ifadesi kullanıldı.

Tel Aviv'den Hamas'ın yanıtına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 7 Temmuz'da Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşme öncesinde yarın akşam siyasi ve güvenlik kabinesi oturumu düzenleyecek.

Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı, ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır'ın Hamas'a "nihai teklifi" sunacağını kaydetmişti.

TRUMP, İSRAİL'İN ATEŞKESİ KABUL ETTİĞİNİ DUYURMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump 2 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "Temsilcilerim bugün Gazze konusunda İsraillilerle uzun ve verimli bir toplantı yaptı. İsrail, 60 günlük ateşkesi kesinleştirmek için gerekli şartları kabul etti" ifadelerini kullandı. Bu süre zarfında tüm taraflarla birlikte savaşın sona erdirilmesi için çalışacaklarını kaydeden Trump, "Barışın sağlanması için çok çaba harcayan Katar ve Mısır, bu nihai teklifi sunacak. Hamas, Orta Doğu'nun iyiliği için umarım bu anlaşmayı kabul eder. Çünkü aksi daha iyi olmayacak. Sadece daha kötü olacak" ifadelerini kullanmıştı.

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