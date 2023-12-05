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Dünya

Gazze'de ölüm rüzgarı: İsrail çok sayıda ev ve binaya bomba yağdırdı

İşgalci İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde evleri ve binaları hedef alarak onlarca Filistinliyi şehit etti.

AA5 Aralık 2023 Salı 06:13 - Güncelleme:
Gazze'de ölüm rüzgarı: İsrail çok sayıda ev ve binaya bomba yağdırdı
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Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin kuzey ve güney bölgelerinde sivil binaları, evleri ve hastanelerin çevrelerini hedef almayı sürdürdü.

İsrail güçleri, Gazze kentindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nin güneyinde el-Yazici ailesine ait binayı hedef alarak aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda kişiyi öldürdü ve yaraladı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus Mülteci Kampı'nda da İsrail ordusunun bir evi bombalaması sonucu çok sayıda Filistinli öldürüldü ve yaralandı.

İsrail'in, çevresini yoğun bombardımana tuttuğu Han Yunus'ta yer alan Dar es-Selam Hastanesi'ndeki doktorlar ve hastalar, kurtarılma çağrısı yaptı.

İsrail ordusunun bölgeyi yoğun bir şekilde bombalamasının ardından çok sayıda yerinden edilmiş Filistinli, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde bulunan Kemal Advan Hastanesi'nde toplandı.

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