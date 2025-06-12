Gazze'de ''ölüm tuzağı''... Soykırımcı İsrail, yardım bekleyen sivilleri katlediyor

Sağlık kaynakları, ölenlerin 30'unun yardım bekleyen siviller olduğunu belirtirken, saldırıların çoğunun İsrail'in Gazze Şeridi'nde "ölüm tuzağı" olarak kullanılan İsrail-ABD güdümlü sözde insani yardım merkezlerinin çevresinde gerçekleştiğini ifade etti.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi, İsrail askerlerinin Gazze kentinin kuzey batısında sözde yardım dağıtım bölgesinin yakınında bekleyen Filistinlilere ateş açması sonucu 5 Filistinlinin öldüğünü duyurdu.

Gazze'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda yer alan el-Avde Hastanesi, "Netzarim Koridoru" yakınında yardım bekleyen sivillere açılan ateş sonucu 13 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 200 kişinin yaralandığını bildirdi.

Nasır Hastanesi ise güneydeki Han Yunus kentinde İsrail bombardımanında 12 kişinin öldüğünü açıkladı.

Sağlık kaynakları, Refah'ta ise sözde yardım noktası yakınında bekleyenleri hedef alan saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Filistin Telekomünikasyon Kurumu, İsrail'in altyapıya yönelik sistematik saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde internet ve sabit telefon hizmetlerinin tamamen kesildiğini açıkladı.

Yetkililer, daha önce yapılan tamir çalışmalarına rağmen ana iletişim hatlarının hedef alınmaya devam ettiğini belirtti.

Filistin Kızılayı, İsrail'in iletişim hatlarını hedef alması nedeniyle Gazze'deki ekiplerle bağlantı kurmakta büyük zorluk yaşadıklarını ve insani yardım koordinasyonunun aksadığını açıkladı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

12:10 Gazze'deki Filistin halkıyla dayanışma göstermek için Refah Sınır Kapısı'nda düzenlenecek "Küresel Gazze Yürüyüşü"ne katılmak üzere Mısır'a gelen bazı aktivistlerin gözaltına alındığı açıklandı

12:09 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 42 Filistinli hayatını kaybetti, 200'den fazla kişi yaralandı

11:25 Eski Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Michael Lynk, hukuksuz işgali ve Gazze'deki soykırımı sürdürdüğü için İsrail'e ciddi bir bedel ödetilmediği sürece durumun değişmeyeceği uyarısında bulundu

11:25 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu akşam İran'a ilişkin son durumu almak üzere güvenlik kabinesiyle toplantı yapacağı aktarıldı

11:11 Gazze'deki ablukayı kırmak için yola çıkan Mağrip Direniş Konvoyu geceyi geçirdiği Libya'nın Zliten kentinden Misrata'ya doğru yola çıktı

11:09 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze'de ateşkes çağrısı içeren karar tasarısının, Hamas'ı kınamadığı gerekçesiyle 4 Haziran'da ABD tarafından veto edilmesinin ardından, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun bölgede derhal ateşkes sağlanmasını talep eden yeni bir karar tasarısı oylanacak

10:39 İsrail'de muhalefetin Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iktidarını devirme girişimi, meclisin feshi için sunulan yasa tasarısına koalisyon ortağı Ultra Ortodoks (Haredi) partilerin desteğini çekmesinin ardından Meclis'te gerekli çoğunluğu sağlayamadı

03:09 İsrail'in 24 Mayıs'ta Gazze'ye düzenlediği saldırısında 10 çocuğundan 9'unu ve eşini kaybeden Filistinli doktor Ala en-Neccar, hayatta kalan oğlu Adem ve bazı Filistinliler İtalya'ya getirildi

02:37 İsrail'deki bazı bakanların, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi gerektiğini ve artık siyasi maliyetin operasyonel kazanımlarının önüne geçtiğini ifade ettiği bildirildi

02:30 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, 57'si yardım bekleyen kişiler olmak üzere aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 80 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı

00:01 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 2 esirin cansız bedenine ulaştığını açıkladı