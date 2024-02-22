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Dünya

Gazze'de sağlık çalışanlarına baskın! UNRWA duyurdu

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan, İsrail askerlerinin baskın yaptığı Nasır Hastanesinde yerinden edilmiş 10 bin Filistinli ile 300 sağlık çalışanının bulunduğunu duyurdu.

AA22 Şubat 2024 Perşembe 06:25 - Güncelleme:
Gazze'de sağlık çalışanlarına baskın! UNRWA duyurdu
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UNRWA'dan yapılan açıklamada, 19 Şubat itibarıyla İsrail ordusuna ait tankların Nasır Hastanesini kuşatmaya devam ettiği, 18 Şubatta hastaneye erişime izin verildiği BM ve Filistin Kızılayının 14 hastayı tahliye ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Sayısı 100'den fazla olduğu tahmin edilen kalan hastaların tahliyesi için görüşmeler hala devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Sayısı 100'den fazla olduğu tahmin edilen kalan hastaların tahliyesi için görüşmeler hala devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Hastanede 10 bin yerinden edilmiş Filistinli ile 300 sağlık çalışanının bulunduğu kaydedilen açıklamada, İsrail askerlerinin yaklaşık 70 sağlık çalışanını alıkoyduğunun rapor edildiği aktarıldı.

İsrail güçlerinin 15-19 Şubat tarihlerinde işgal altındaki Batı Şeria'da 129'dan fazla baskın düzenlediğine işaret edilen açıklamada, bu baskınlarda 4'ü çocuk en az 92 Filistinliyi gözaltına aldığı ifade edildi.

İsrail'in askeri kışlaya çevirerek elektriklerini kestiği ve oksijen cihazının çalışmasını engelleyerek hizmet dışı bıraktığı Nasır Hastanesinin yoğun bakımında 8 hasta yaşamını yitirmişti.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) işgal altındaki Filistin topraklarındaki kıdemli insani işler görevlisi Jonathan Whittall, dün X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Nasır Hastanesi için "Burası iyileşme yeri değil, ölüm yeri haline geldi." ifadesini kullanmıştı.

  • BM Yardımı
  • UNRWA Han Yunus
  • Nasır Hastanesi

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